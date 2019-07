Historická odpovědnost: Německá kapitánka Sea-Watch 3 promluvila o nutnosti přepraveni půl milionu migrantů do Evropy

Kapitánka německé lodi Sea-Watch 3 Carola Racketeová, která je v Itálii vyšetřovaná za porušení zákazu vplutí do místních vod s africkými migranty, poskytla rozhovor bulvárnímu deníku Bild, ve kterém se vyjádřila k tématům migrace a změny klimatu.

Podle německé kapitánky musí Evropa pomoct půl milionům lidí v Libyi a okamžitě je dostat do bezpečné země.

„Slyšíme o půl milionu lidí, kteří jsou v moci převáděčů či v uprchlických táborech. Musíme je odtamtud dostat,“ řekla německému deníku Racketeová. „Musíme jim okamžitě pomoci v bezpečném přeplutí do Evropy," dodala.

Proč má Evropa povinnost pomoci migrantům?

Bulvárnímu listu Bild Racketeová zdůraznila, že Evropa má vůči Africe kvůli koloniální minulosti historickou odpovědnost.

„Německo a další evropské státy mají historickou odpovědnost za situaci v Africe od koloniálních dob. Dnešní mocenské vztahy jsou určeny Evropou. Evropa využívá Afriku a tato spirála vede k útěku. Proto je tu historická odpovědnost přijmout uprchlíky, kteří nemohou dál žít ve svých zemích kvůli změně klimatu. Téma útěku před klimatem je už dnes velké. Zvlášť špatné je to v Bangladéši, ale taky v Pacifiku, kde hrozí ostrovům zatopení,” řekla kapitánka.

Dodala také, že nevidí žádný problém v počtech migrantů v Evropě.

„Debata o počtech uprchlíků v Evropě je trochu absurdní – počet lidí, které máme přijmout, je pořád nízký ve srovnání s Libanonem, Jordánskem nebo některými africkými zeměmi. Někdo by to měl lépe vysvětlit a nenechávat toto téma pravicovým populistickým stranám,“ uvedla Racketeová.

Situace v libyjských uprchlických táborech

31letá kapitánka porovnala podmínky v libyjských uprchlických táborech s těmi v nacistických koncentračních táborech. Libyjská pobřežní stráž se podle ní také podílí na obchodování s lidmi.

Toto potvrzují zástupci Organizace spojených národů, kteří přišli k závěru, že je potřeba zavřít všechna detenční střediska pro migranty v Libyi, protože nejsou vhodná pro ubytování lidí. Podmínky v těchto centrech, kde jsou drženy tisíce migrantů, jsou podle OSN příšerné. Chybí podle nich jídlo, pití i toalety. Podle některých zpráv jsou migranti v táborech dokonce trýzněni a zneužíváni.

Klimatické změny

Kromě přijímání uprchlíků by měla Evropa podle německé kapitánky pomoct Africe, protože v klimatických změnách také vidí důvod k útěku.

„Musíme snížit emise CO2 na nulu. Když povedeme život přátelský k životnímu prostředí, pomůžeme i lidem v Africe, kde jsou klimatické změny mnohem patrnější než v Evropě,“ sdělila Racketeová.

Vyšetřovaná kapitánka

Racketeová byla zadržena italskou policií 29. června poté, co přes zákaz místních úřadů vplula s lodí Sea-Watch 3 do italských vod, na palubě měla 40 afrických migrantů. Kapitánku Carol Racketeovou vyšetřují italské úřady za možné napomáhání nelegální migraci.

„Jednali jsme podle práva, o tom jsem přesvědčena," řekla v rozhovoru pro Bild.

Kapitánka odmítla, že by se dopouštěla něčeho nezákonného, když zachraňuje migranty na moři a odváží je do Itálie místo navrácení do Libye.

„Je tu námořní právo, které říká, že se musí zachránit lidé v nouzi. Je to jako u autonehody, u které musíš pomoci. A zákon také říká – musíme dopravit lidi do nejbližšího bezpečného přístavu – a tím je Lampedusa. V Libyi nebo v Tunisku žádné bezpečné přístavy nejsou.“

Kapitánku v Itálii drželi od konce června v domácím vězení, soud ji ale 2. července propustil. Od té doby se skrývá. Ve čtvrtek by měla dorazit na odložený výslech do sicilského města Agrigento.