Náhoda nebo provokace? Čaputová v Polsku oblékla šaty v barvě symbolu odporu vůči Kaczyńskému

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v rámci svých zahraničních cest navštívila Polsko. Ve Varšavě se setkala s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Pozornosti některých jedinců však neuniklo to, co měla hlava Slovenska na sobě. Šaty bílé barvy dle nich totiž mohou mít jistou spojitost se symbolem odporu proti Jaroslawovi Kaczyńskému.

Na jistou spojitost se symbolikou odporu proti předsedovi strany Právo a spravedlnost a bývalému premiérovi Polska Jaroslawovi Kaczyńskému, poukázal uživatel Twitteru. Proevropský a proliberální aktivista Tomasz Peszyński totiž na sociální síti napsal, co v současnosti bílá barva v Polsku znamená.

„Čaputová v Polsku. Vzala si bílé šaty. Bílá růže je symbolem odporu vůči Kaczyńskému,“ napsal tento uživatel Twitteru a k postu připojil snímek z návštěvy.

Čaputová v Polsku. Vzala si bílé šaty. Bílá růže je symbolem odporu vůči Kaczyńskému

​Někteří uživatelé sítě na jeho příspěvek však reagovali slovy, „že je to celkem divoká teorie“. „Jsou to prostě bílé šaty,“ stojí v jednom z komentářů. S tím však autor daného postu nesouhlasí.

„To se teda fakt pletete... Když jela do Bruselu, tak si brala modré. A když jela do Budapešti, tak je měla v uherském střihu,“ vysvětlil svůj pohled na věc.

S jeho názorem souhlasili i jiní uživatelé: „@PeszynskiTomasz má pravdu. Ona velice dobře ví, co dělá a jak to dělá.“

Bílá barva jako znak protestu v Polsku

Peszyński na barvu šatů Zuzany Čaputové poukázal v souvislosti s děním v Polsku. Daná země je totiž i několik let po pádu polského prezidenstkého speciálu u Smolensku stále rozdělena. Polští vládní konzervativci vedení Jaroslawem Kaczyńským, který je bratrem zemřelého polského prezidenta, si stojí za tím, že se jednalo o atentát. Opozice to však odmítá a odkazuje se na výsledky vyšetřování, které jasně hovoří o chybě pilota a špatném počasí.

Čaputová, Pellegrini a Danko uvedli, kam směřuje Slovensko: Přihlásili se k EU a NATO

​V zemi ale není rozdělena jen politická scéna, ale také celá společnost. Jaroslaw Kaczyński stále přichází k prezidentskému paláci, aby si tak připomínal smrt svého bratra Lecha. Při těchto shromážděních byla vždy přítomna policie, stejně jako příznivci a odpůrci Jaroslawa Kaczyńského.

A právě zde odpůrci bývalého expremiéra dali najevo svůj nesouhlas se současným směřováním Polska tak, že mlčky vystoupili s bílými růžemi a spoutanýma rukama. Bílá barva se tak dá považovat za symbol odporu proti danému politikovi.

Vytříbený styl oblékání Zuzany Čaputové

Vypadá to, že si slovenská prezidentka, která se ujala dané funkce v sobotu 15. června, dává na výběru svého oblečení záležet. Nicméně, už v minulosti se objevily jisté komentáře a postřehy ohledně výběru jejích outfitů na zahraničních cestách.

Čaputovou slavnostně uvítali v Maďarsku. Ta v Budapešti vyjádřila znepokojení v souvislosti s právy menšin

​Když nejvyšší představitelka SR zavítala do Maďarska, měla na sobě kostýmek bramboříkové barvy s prvky, jež připomínaly uniformy uherských husarů a slovenských dobrovolníků z poloviny 19. století.

„Oblečení prezidentky dávalo najevo silnou symboliku vztahu dvou států, které mají společnou historii z období Rakouska-Uherska,“ hlásala tehdy média.

Podpora demonstrací proti Babišovi

Někteří by jistě stáli za tím, že výběr oblečení Zuzany Čaputové není náhodný. Může o tom svědčit i to, že se prezidentka ráda vyjadřuje k dění a situaci v daných zemích. Dává tím najevo svůj názor.

Při návštěvě České republiky se totiž otevřeně vyjádřila k demonstracím, které jsou zaměřeny na českého premiéra Andreje Babiše a jeho odchod z funkce. Toto její počínání rozzuřilo například šéfa SPD Tomia Okamuru. Ten se na sociální síti k věci vyjádřil následovně:

„(Čaputová, pozn. red.) během své návštěvy předvedla také z mezinárodního hlediska naprosto nehorázné zasahování do vnitřních záležitostí našeho suverénního státu. Řekla, že má pochopení pro lidi protestující na Václavském náměstí proti vládě Andreje Babiše. Hnutí SPD vládu Andreje Babiše se zprofanovanou ČSSD nepodporuje. (…) Zároveň ale odmítáme, aby do vnitřních záležitostí našeho státu zasahoval kdokoli ze zahraničí a aby Vládu ČR svrhávaly sorosovské neziskovky.“

Čaputová nepovažuje návštěvy Bruselu za zahraniční cesty. U Stoltenberga došlo i na rychle rostoucí obranný rozpočet

​Rozhořčený politik pak pokračoval tím, že v minulosti bylo zvykem, že čeští a slovenští státníci nekomentovali vnitřní záležitosti obou zemí.

Této skutečnosti si všiml i slovenský politik Ľuboš Blaha. Ten tvrzení současné prezidentky Slovenska považuje za útok na českou vládu:

„Je to naprosto očividná podpora a útok na legitimně zvolenou českou vládu. Čaputová se neumí odpoutat od své sluníčkářské komunity a její chování připomíná pubertálního pankáče, nikoli prezidentku, která má reprezentovat Slovensko, a ne bratislavskou kavárnu. Je mi to líto a bratrům Čechům se za ni omlouvám,“ prohlásil politik.

Zuzana Čaputová složila prezidentský slib do rukou předsedy Ústavního soudu Slovenské republiky

​Čaputová tehdy uvedla, že má velký respekt k projevování názorů lidí v ulicích. Připomněla tak svou vlastní zkušenost a poznamenala: „Já jsem v tomto smyslu člověk z ulice, protože jsem mnoho protestů spoluorganizovala a na protestech Za slušné Slovensko, které mimochodem probíhaly ve velmi kultivované a klidné formě, jsem byla jedním z protestujících lidí.“

Poté dodala, že má k takovému „výdobytku listopadu, že lidé mají shromažďovací právo bez následků“, velký respekt.

„A to si myslím, že by všichni politici měli vnímat s velkým respektem a úctou. To je první věc… Zároveň si myslím, že zpětná vazba, kterou veřejná moc dostává od lidí, je zdravý projev demokracie – v tomto smyslu tedy o českou společnost nemám obavu,“ uzavřela tehdy věc Zuzana Čaputová.