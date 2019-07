„Zisk z možné těžby lithia musí zůstat v Česku.“ ČEZ prozkoumá možnosti těžby na Cínovci

Do konce roku se navíc ČEZ rozhodne, jestli do EMH kapitálově vstoupí, nebo si nechá půjčku vrátit. Český ministr tak dnešním prohlášením potvrdil informaci, kterou firma EMH poslala na londýnskou burzu.

Česká těžba lithia

„Na našem území se možná nachází významné ložisko lithia, což je základní surovina pro výrobu autobaterií. Je naším zájmem, aby zisk z možné těžby lithia zůstal co nejvíce v Česku. Stejně tak naším zájmem je, aby bylo ověřeno, zda se zde těžit lithium vyplatí nebo ne," oznámil Havlíček.

Ministr následně dodal, že do průzkumu by se měla zapojit i těžařská firma Severočeské doly, což je dceřiná společnost ČEZ. Ministr k tomu dodal, že všichni věří, že se bude postupovat s maximální péčí k životnímu prostředí a obcím v okolí.

Nárůst počtu elektromobilů

Lithium je používáno například pro baterie do elektromobilů. V souvislosti s očekávaným růstem těchto vozů odborníci očekávají, že do roku 2025 se poptávka po lithiu ztrojnásobí. Česká vláda v minulosti uvažovala o vstupu do EMH prostřednictvím státního podniku Diamo. Těžba lithia v Česku se také stala jedním z hlavních motivů sněmovních voleb v roce 2017.

„ČEZ je jednou z předních společností ve střední a východní Evropě, která má velkou vizi v oblasti obnovitelných zdrojů a skladování energie. Možné partnerství s ČEZ nadále dokládá závazek EMH plně rozvíjet projekt Cínovec ve spojení s českým průmyslem s cílem využít jej pro zapojení českého státu do bateriového a elektromobilního průmyslu,“ uvedl ředitel EMH Keith Coughlan, která je zveřejněna na webu společnosti.

Evropské ložisko na Cínovci v Krušných horách

Odborníci odhadují, že v lokalitě Cínovec v Krušných horách může být jedno z nejvýznamnějších evropských ložisek lithia. Z toho dvě třetiny leží na české straně, zbytek v Německu. European Metals Holdings prostřednictvím dceřiné společnosti Geomet drží práva na hlubinnou těžbu.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš uvedl, že zkoumání může, ale také nemusí potvrdit technologické a ekonomické předpoklady případné těžby. „Je logické využít know-how naší společnosti Severočeské doly, která má s těžbou velké zkušenosti. Do konce letošního roku společně s EMH ověříme, zda považujeme těžbu v lokalitě za potenciálně perspektivní,“ uvedl Beneš.