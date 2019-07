Francouzský inženýr přišel o svou ženu a dvě děti: MH370 převážel nějaký záhadný náklad

Ghyslain Wattrelos, francouzský inženýr, který během tragédie s malajským Boeingem 777 letu MH370 přišel o svou ženu a dvě děti, řekl, že toto předurčené letadlo neslo nějaký mystický náklad. Oznámil to deníku Le Parisien a citoval francouzské vyšetřovatele, že existuje několik rozporuplných seznamů pasažérů, například seznam rozmístění pasažérů.

Podle Wattrelose se následně zjistilo, že mystický 89kilogramový náklad a přetížený kontejner byl na seznam letu doplněny po startu.

Inženýr uvedl, že expert nedělá žádné výsledky. Podle něj to může být nekompetentnost nebo manipulace. „Cokoli to může být. Bude to součástí dotazování Malajsijců.“

Verze příčiny tragédie

Malajsijským úřadům se nepodařilo zjistit, proč letadlo s 239 lidmi na palubě letělo z Kuala Lumpur do Pekingu oklikou a zmizelo z radarů.

Extensivní podvodní výzkum v jižní části Indického oceánu, kam se letadlo pravděpodobně zřítilo, nenašel žádnou stopu Boeingu. Několik úlomků, které zřejmě patřily letadlu, byly nalezeny na pobřeží Jihoafrické republiky, Madagaskaru a Mauriciusu.

Existují různé a často rozporuplné verze příčin tragédie. Jedna navrhuje, že Boeing byl unesen pilotem, pasažérem nebo černým pasažérem.

Odhalení 89kilogramového nákladu by mohlo potvrdit hypotézu, kterou dříve uvedli detektivové, kteří se zabývají nezávislým vyšetřováním tragédie MH370.

Před měsícem letecký bezpečnostní expert Tim Termini v leteckém pořadu Channel 5 řekl: „Myslím, že pravděpodobně došlo k únoru, tím pádem existují čtyři možnosti únosu.“

Mohlo by to být unesení členem posádky, unesení pasažérem, unesení černým pasažérem nebo elektronické převzetí kontroly letadla ze stanice působící ze zemského povrchu.

Podle Philipa Bauma, redaktora časopisu Aviation Security International a profesora letecké bezpečnosti, se zdá, že úředníci nechtějí zvažovat možnost unesení černým pasažérem.

V roce 2018 The Independent napsal, že možnost únosu černým pasažérem berou v úvahu, ale úředníci se tím nechtějí zabývat.

Uvedl, že jeden nebo několik jednotlivců se mohlo dostat do letadla, když bylo ještě na letišti, a schovat se mezi elektronikou v podlaze letadla nebo v inženýrském oddělení za pilotní kabinou.

Letadlo společnosti Malaysia Airlines vykonávalo let z Kuala Lumpuru do Pekingu. Ve vzdušném prostoru nad Vietnamem bylo náhle odpojeno zařízení informující o poloze letounu a ten zmizel z radarů. Na palubě bylo 239 lidí. V lednu 2015 bylo letadlo prohlášeno za zřícené a všichni, kteří se nacházeli na palubě, za mrtvé.