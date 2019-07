Merkelové je 65 let: může „věčná kancléřka“ opustit svou funkci kvůli nemoci?

Německá kancléřka Angela Merkelová slaví ve středu 65. narozeniny. Bývalá vědecká pracovnice v oblasti fyziky z východního Německa už téměř 14 let nepřetržitě stojí v čele německé vlády.

Prohlášení „věčné kancléřky“ v prosinci 2018 o tom, že po roce 2021 chce zcela opustit politickou kariéru, zaznělo pro mnohé doslova jako hrom z čistého nebe.

Znepokojení vyvolává i zdravotní stav Angely Merkelové – od června měla několik záchvatů na veřejnosti, během poslední návštěvy Německa vysoce postaveným zástupcem sousedního státu kancléřka poprvé v dějinách Německa poslouchala státní hymnu sedíc na židli. Samotná Merkelová a její tisková služba zatím nijak nekomentují otázky týkající se zdravotního stavu hlavy státu. Může „věčná kancléřka“ opustit svou funkci do roku 2021 kvůli nemoci?

Nenahraditelná kancléřka

Budoucí „věčná kancléřka“, jak ji nazývají Němci, se narodila 17. července 1954 v Hamburku v rodině pastora evangelické církve Horsta Kasnera. Brzy se rodina přestěhovala do NDR – otec dostal práci na vesnici v Braniborsku. Během svých školních let byla Angela Kasnerová členkou pionýrské organizace, pak vstoupila do Svazu svobodné německé mládeže (FDJ).

Na Univerzitě Karla Marxe v Lipsku studovala vynikající studentka fyziku. Tam se také v roce 1974 seznámila se studentem Ulrichem Merkelem, za něhož se v roce 1977 provdala.

V NDR Merkelová úspěšně spojovala vědeckou činnost s disidentskou aktivitou. Po sjednocení Německa jí nabídl práci Helmut Kohl, který aktivně vytvářel ve východních spolkových zemích nové struktury největší konzervativně-centristické „lidové strany“ - Křesťanskodemokratické unie (CDU). V roce 1990 Merkelová vstoupila do CDU, v roce 1991 nastoupila do první vlády sjednoceného Německa, vedené kancléřem Kohlem, jako ministryně pro záležitosti žen a mládeže a poté jako ministryně životního prostředí.

Po porážce křesťanských demokratů ve spolkových volbách v roce 1998 byla Mekelová zvolena do funkce generální tajemnice CDU. Po odchodu přededy CDU Wolfganga Schläubleho, který byl obviněn z finančních machinací, prezidium strany navrhlo v březnu 2000 kandidaturu 45leté Angely Merkelové na tuto funkci. Od roku 2005 vykonává Merkelová funkci kancléřky SRN – podobná nenahraditelnost je pro rozvinuté země západní Evropy netypická.

Fatální pro Evropu

„Merkelová má hluboký smysl pro zodpovědnost. Od samého počátku říkala, že byla zvolena na dobu do roku 2021, a hodlá ji plně odpracovat. Chce to, ale závisí to nejen na ní samé, ale také na politické situaci v zemi a na koaličních partnerech - sociálních demokratech, i na výsledku voleb, které se budou konat na podzim na východě Německa,“ řekl Sputniku bývalý velvyslanec SRN v SSSR a Ruské federaci Ernst-Jörg von Studnitz.

Dodal, že argumentem ve prospěch neodcházení Merkelové je i ta skutečnost, že „Německo a Evropa nutně potřebují stabilitu v souvislosti s diskuzí o Brexitu, euroskeptickou pozicí Polska a Maďarska, slabostí Itálie a Řecka“. Je to „mimořádně složitá situace“, domnívá se bývalý velvyslanec, a oslabení SRN následkem odchodu kancléřky a předčasných voleb „může být pro Evropu fatální“.

Problém nástupce

„Pokud nebude mít Merkelová vážné zdravotní problémy, zůstane do roku 2021. Z jednoho prostého důvodu – pozice její nástupkyně Annegret Krampové-Karrenbauerové (zvolené předsedkyní CDU v prosinci 2018) je nestabilní ve své vlastní straně a je kritizována potenciálními spojenci - zelenými, liberály ze svobodné demokratické strany, a dokonce i sociálními demokraty, v nichž přednosti práce ve vládě kancléřky Merkelové vyvolávají stále více pochybností,“ řekl Sputniku německý politický analytik, profesor Peter Schulze a dodal, že Merkelová by měla dát své straně čas k „vyřešení problému nástupce“.

Podle Schulzeho bychom neměli podceňovat ani roli Merkelové při řešení takových důležitých otázek německé a evropské politiky, jako jsou vztahy se Spojenými státy, kontrola zbrojení, politika v oblasti klimatu a vypořádání na Ukrajině. Tato témata zahrnují energetickou spolupráci s Ruskem, výstavbu druhé větve plynovodu Nord Stream-2, která by byla „dávno mrtvá bez Merkelové“, protože kancléřka „pevně stojí na svém a navzdory kritice se nenechá vyvést z míry,“ řekl odborník. Právě proto by předčasné odstoupení Merkelové bylo nevýhodné nejen pro Německo, ale i pro rusko-německé vztahy.

Rozhodnutí je přijato

„Pečlivě sleduji Merkelovou a mohu říci, že je dosud v dobré kondici. Celý příběh s nominací (německé ministryně obrany) Ursuly von der Leyenové do funkce předsedkyně Evropské komise dokazuje, že kancléřka zůstává rozumnou a schopnou nabídnout inteligentní a jasná řešení. Vždy to tak bylo a skutečnost, že jí bude 65 let, na tom zatím nic nemění,“ řekl Sputniku německý politolog, profesor Nils Diederich.

„Sama Merkelová nikdy jednoznačně netvrdila, že bude pracovat do roku 2021. O svém zdravotním stavu také hovoří, jak se říká, nejasně. Vzniká dojem, že ona sama pro sebe se rozhodla, kdy právě ona chce odejít, ale dobře ví, že jakákoliv veřejná indikace, že je připravena odstoupit, ji okamžitě vyřadí ze hry,“ dodal Diederich.