Dva lidé museli být hospitalizováni kvůli incidentu na moskevském letišti Šeremeťjevo

Již dříve se objevily informace o tom, že ministerstvo pro nouzové situace uvedlo, že letadlo patřící letecké společnosti Nordwind Airlines muselo přerušit let kvůli tomu, že se v kabině letadla objevil kouř.

Dva cestující museli být hospitalizováni poté, co letadlo Boeing nečekaně zachvátil kouř. Daný stroj v pátek večer letěl z Moskvy do Jerevanu. Médiím to prozradila ředitelka oddělení pro vztahy s veřejností Anna Zacharenkovová.

Podle informací mělo danév 0.57 hod moskevského času zahájit let do Jerevanu. Během startu se však uvnitř kabiny objevil kouř. Podle Zacharenkovové pilot letadla okamžitě informoval pozemní služby o nouzové situaci a rozhodl se, že start letadla přeruší. Stroj zastavil na pojezdové dráze a zahájil úkony potřebné k evakuaci cestujících. Po nouzovém signálu začala na letišti záchranná operace a k letadlu dorazila letištní služba.

Uvádí se, že na palubě daného letadla se nacházelo celkem 173 cestujících a šest členů posádky. Všichni byli evakuováni pomocí nafukovacích skluzavek.

„Cestujícím bylo nabídnuto teplé jídlo a byla jim poskytnuta nezbytná pomoc. |Zástupci letecké společnosti a letiště Šeremeťjevo komunikují s cestujícími. Kufry a příruční zavazadla byly vyloženy,“ dodala tehdy k věci Zacharenkovová.

​Při incidentu bylo zraněno celkem osm osob. Poznamenává se, že k požáru na palubě letadla nedošlo.

Letecká společnost později vypravila náhradní letadlo.

„Let N4 447 letecké společnosti Nordwind Airlines (rezervní letadlo, pozn. red.) vzlétlo v 05.32 hod moskevského času na trase Moskva – Jerevan. Bylo odbaveno celkem 145 cestujících, 28 cestujících se rozhodlo, že svůj let zruší, a to včetně dvou osob hospitalizovaných v nemocnici. Letiště Šeremeťjevo funguje v normálním režimu, odlety a přílety leteckých spojů jsou realizovány dle plánu,“ dodala k věci Zacharenkovová.

Problémy s Boeingem

V březnu se zřítil Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines. K nehodě došlo nedaleko etiopského Bishoftu. Předběžné výsledky vyšetřování odhalily, že letadlo mělo chybný úhel zavádění snímače náběhu, který aktivoval funkci MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation Systém). Později byla zjištěna další chyba programového zabezpečení, ta již však nebyla spojena se systémem MCAS. Ve společnosti tuto chybu označili za „vcelku bezvýznamnou“. Zdroje z amerických médií však tvrdí, že jde o problém, který má kritický význam pro bezpečnost letů.

V listopadu 2018 havarovalo stejné letadlo indonéské společnosti Lion Air. Po letošní havárii však 20 zemí uzavřelo svůj vzdušný prostor pro průlet letadel tohoto typu.

Kromě toho mnoho leteckých společností přerušilo provoz strojů Boeing 737 MAX 8. K nim patřila například největší kanadská letecká společnost Air Canada. Také ve Spojených státech Federální letecká správa zakázala provoz tohoto modelu.

​Většina leteckých společností, které jako první zakázaly provoz MAX, si rychle našly náhradu. Američané, kteří tento postup co nejdéle odkládali, měli vážný problém s nalezením letadel nahrazujících MAX a také komplikace spojené s masovým zrušením letů.

Dříve se objevily informace o tom, že během vyšetřování příčin incidentu v Etiopii byly zjištěny možné chyby fungování korekčního systému manévrování (MCAS). Boeing tyto nedostatky řeší a aktualizoval pilotní vzdělávací program.