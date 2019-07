Společnost Huawei promluvila o vývoji vlastního operačního systému

Operační systém Huawei Hongmeng není určen pro chytré telefony a společnost má i nadále v plánu používat Android. Prohlásila to Chen Lifang, senior viceprezidentka a členka představenstva Huawei Technologies.

Již dříve se objevily informace o tom, že na pozadí omezujících opatření, která zavedly Spojené státy americké, společnost Huawei aktivně vyvíjí svůj vlastní operační systém. Daný systém Hongmeng měl dle informací prý nahradit operační systém Android na chytrých telefonech. Nyní se však k věci vyjádřila Chen Lifang, která uvedla:

„Operační systém Hongmeng nebyl navržen pro chytré telefony, takže společnost hodlá i nadále používat operační systém Android.“

Členka představenstva Huawei Technologies rovněž vysvětlila, že Hongmeng, jehož značka byla nedávno zaregistrována, je určen pro průmyslové použití. Dle jejich slov byl navíc vyvinut dlouho předtím, než se objevily diskuse o hledání alternativy k

Dodala také, že operační systém pro chytré telefony obvykle obsahuje desítky milionů řádků kódu, kdežto Hongmeng dle ní obsahuje jen stovky tisíc řádků kódu. Proto má dle Chen Lifang OS pro smartphony vysokou úroveň zabezpečení.

Kauza Huawei

Ministerstvo obchodu USA zařadilo v polovině května Huawei na černou listinu (tzv. black list), což společnosti znemožňuje nakupovat součástky a technologie amerických výrobců. Huawei je také na seznamu společností, kterým je zakázáno obchodovat s americkými firmami bez patřičných licencí.

Spolupracovat s Čínou se vyplácí: Huawei slibuje Itálii tři miliardy investic a nová pracovní místa https://t.co/X0bis7g6Ka pic.twitter.com/VBpFU8ynbj — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 16. července 2019

​I společnost Google již pozastavila spolupráci s Huawei, a to ve sférách, které vyžadují převod zařízení, softwaru a technických služeb, s výjimkou těch, které jsou veřejně dostupné na základě otevřené licence. Americká společnost zbavila, mimo jiné, Huawei i přístupu k aktualizacím operačního systému Android, kterým jsou vybaveny chytré telefony této čínské společnosti. Později Ministerstvo obchodu USA svolilo k tomu, aby byly Huawei poskytnuta dočasná povolení, a to do 19. srpna. Ta mají umožnit podporu existujících komunikačních sítí a aktualizace softwaru klientům.

Podle amerických tajných služeb Huawei spolupracuje s čínskou rozvědkou.proto varuje své spojence v Evropě před účastí Huawei na vývoji sítě 5G. Podle Američanů totiž čínská společnost ve svých technologiích instaluje tzv. „zadní vrátka“, která by mohla být využita pro ochromení kritické infrastruktury. Čína veškerá obvinění vůči Huawei odmítá a tvrdí, že se jedná o nekalou konkurenci ze strany Spojených států.

Kromě toho společnost obviňují i z porušení sankcí proti Íránu. Kvůli tomu byla v Kanadě na žádost USA zadržena finanční ředitelka Huawei Meng Wan-čou. Ta je v současnosti v domácím vězení ve Vancouveru a Spojené státy usilují o její extradici.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE na konci loňského roku varoval i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Podle něj používaní software i hardware v kritické infrastruktuře těchto společností představuje riziko. Proti tomuto stanovisku se však ostře ohradil český prezident Miloš Zeman, podle kterého tím byly ohroženy české obchodní zájmy.