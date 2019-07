Zelenskyj prohlásil, že je Kyjev připraven vyměnit novináře Vyšinského za režiséra Sencova

„Co se týče pana Vyšinského, pokud jsou to první normální kroky a pokud takové podmínky existují, pak jsme připraveni. Pokud chcete, vydáme vám pana Vyšinského,. A vy nám vraťte pana Sencova“ nechal se slyšet ukrajinský prezident ve vysílání televizní stanice 112 Ukrajina.

Podle Zelenského by měla být výměna Vyšinského za Sencova „prvním krokem dobré vůle“.

Již dříve Kreml vyzval Kyjev, aby učinil první krok ke zlepšení dialogu mezi oběma zeměmi. Nicméně kauzu Vyšinského a Sencova v této souvislosti nezmínil. Moskva navíc opakovaně zdůraznila, že případy a obvinění dotyčných nejsou rovnocenné.

Právnička Vyšinského ale poznamenala, že pro věcnou konverzaci jsou nutné právní důvody.

Kauza Oleg Sencov

Oleg Sencov byl před čtyřmi lety zatčen na Krymu a následně na 20 let odsouzen za organizaci teroristických činů. V polovině května Sencov vyhlásil hladovku a od té doby byl pod stálým dohledem zdravotníků.

​Od 21. srpna režiséra Sencova na dálku podpořili i jeho čeští kolegové. Skupina filmařů prohlásila, že zahajuje řetěz pětidenních hladovek. Jedním z filmařů je i Radim Špaček, který uvedl, že počet protestních hladovějících roste.

„Doufám, že se nám splní to, proč jsme to začali organizovat — tedy že to bude taková permanentní připomínka," uvedl na konci srpna.

Kauza Kirill Vyšinský

byl zadržen v Kyjevě dne 15. května 2018. Byl obviněn z podpory samozvaných republik na Donbasu a ze zrady, za kterou nyní novinář čelí až 15 letům vězení.

Vyšinský označil daná obvinění za lži a manipulaci. Rovněž poznamenal, že během své práce na postu hlavního šéfredaktora RIA Novosti Ukrajina si na něj Služba bezpečnosti Ukrajiny (SBU) nikdy nestěžovala.

K dotyčnému po dlouho dobu nepouštěli konzulární úředníky, přičemž se odvolávali na to, že je občanem Ukrajiny, přestože je také občanem Ruska.

​Vyšinský během jednoho ze soudních stání požádal o pomoc ruského prezidenta Vladimira Putina a prohlásil, že se vzdá ukrajinského občanství.

Reakce v Rusku a ve světě

Ruský prezident označil situaci za bezprecedentní a zdůraznil, že novinář byl zatčen kvůli své profesní činnosti. V souvislosti s tím ruské ministerstvo zahraničí zaslaloprotestní dopis, v němž požadovalo ukončení násilí vůči představitelům médií a tisku.

Od té doby, kdy byl novinář zadržen, za jeho obranu vystupovali jak domácí, tak i zahraniční kolegové.

Na jaře tak podepsalo více než 250 zástupců médií z Ruska a z celého světa výzvu určenou Volodymyrovi Zelenskému, aby propustil Vyšinského. U ukrajinského velvyslanectví v Moskvě se navíc několikrát konaly akce na jeho podporu.

Obavy vyjádřili i v OBSE. Generální tajemník organizace Thomas Greminger připomněl, že všichni členové by měli dodržovat mezinárodní standardy a nezasahovat do práce médií.

Zástupce OBSE pro svobodu médií Harlem Désir po dalším prodloužení vazby Vyšinského vyzval Kyjev, aby ho propustil.