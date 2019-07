Němci vybudují desetimetrový příkop okolo Bundestagu: Obrana proti teroristům nebo vlastním občanům?

Před budovou německého Spolkového sněmu by měla vzniknout nová bezpečnostní zóna. Pro tyto účely bude vybudován příkop o šířce 10 metrů a hloubce 2,5 metru. K tomu bude ještě patřit bezpečnostní plot.

Ploty a příkop jsou plánovány, aby bylo zabráněno nekontrolovanému pohybu osob, které by mohly svévolně proniknout do budovy Říšského sněmu, říká portál. Berlín rovněž dbá na to, aby tyto nové zásahy pasovaly do vzhledu města.

Příkop je plánován tak, aby z dálky nebyl vidět a nerušil tak pohled na budovu Říšského sněmu. Má se jednat o příkop, který bude pro návštěvníky vidět až v situaci, kdy budou stát bezprostředně před ním.

Zatím není jasné, kdy se začne se stavebními pracemi. Výstavba těchto nových bezpečnostních opatření by spolu se stavbou nového návštěvnického centra měla stát 150 milionů euro.

Informací o plánové stavbě velkého příkopu okolo budovy Říšského sněmu si všiml i poslanec Radim Fiala (SPD).

Upozornil na skutečnost, že se může jednat o bezpečnostní opatření před občany vlastní země. Jako druhou možnost, která nutí Němce uvažovat o stavbě podobně velkých bezpečnostních opatření, vidí politik obavy z islámského terorismu.

„Když se politici začínají bát vlastních občanů... Anebo je to z obavy před islámským terorismem? Ale vždyť přece Angela říkala, jak Němci "vše zvládnou" a že je všechno v pohodě... Tak nevím...“ uvedl Radim Fiala na svém Facebooku.

Evropské problémy s bezpečností

Německo, podobně jako některé jiné země Evropské unie, čelí po začátku migrační krize v roce 2015, kdy jen v tomto roce přišlo do země více než 1 milion migrantů, prudkému nárůstu kriminality.

Ruský První kanál dříve zveřejnil reportáž ze švédského města Malmö, kde dochází k vraždám a řádění pouličních gangů. Video se objevilo na YouTubu s českými titulky.