Britská agentura uznala ruskou leteckou společnost za nejpřesnější v Evropě

Podle informací měsíčních zpráv OAG On-Time Performance Report má Aeroflot nejlepší výsledky v časové přesnosti letů ze všech evropských dopravců s globálním polem působnosti. V červnu roku 2019 bylo 85,4 % všech letů tohoto ruského dopravce přesně podle časového plánu. Letecká společnost s velkým náskokem překonala největší evropské konkurenty.

Společnost Aeroflot dostala od agentury OAG nejvyšší hodnocení – pět hvězd – za přesnost. Aeroflot tak vešel mezi 10 % účastníků programu On-Time Performance Star Ratings, kteří mají hodnocení pět hvězd.

V roce 2018 společnost Aeroflot učinila řadu opatření, které pomohly podstatně zvýšit přesnost letů. Jedním z nich je přísné plnění provádění pravidel usazování cestujících do letounů. Společnost plánuje zavádět digitální technologie, včetně zavádění biometrické kontroly, která podstatně urychlí a ulehčí procházení letištních procedur pro pasažéry.

Aeroflot patří mezi 20 největších leteckých společností na světě. Má nejmladší letecký park ze všech společností, které provozují více než 100 letadel. V roce 2018 převezla 35,8 milionů lidí. Všechny společnosti patřící do skupiny Aeroflot převezly celkem 55,7 milionů lidí.

V letošním dubnu média informovala o tom, že singapurská letecká společnost Singapore Airlines stojí v čele žebříčku nejlepších leteckých společností světa, který vytvořil turistický agregát TripAdvisor na základě recenzí turistů. Cestující dali společnosti nejvyšší hodnocení za vysoké standardy obsluhy, zdvořilost a profesionalitu posádky a také letecký park nových letadel. Na druhém místě skončily Qatar Airways, které byly oceněny za servis, zábavu na palubě, čistotu a pozornost stevardů. Bronz získala thajská letecká společnost EVA Air. Pětici doplnily Emirates a Japan Airlines. V TOP 10 jsou také letecké společnosti Southwest Airlines, Azul, Air New Zealand, nízkonákladová společnost Jet2. com a All Nippon Airways (ANA).

Na začátku roku The Guardian uvedl, že již pošesté titul nejhorší letecké společnosti na krátkou vzdálenost získal Ryanair. Cestující irským nízkonákladovým aerolinkám vytkli špatné jídlo nebo nepohodlné sedačky.