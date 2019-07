Spojeným státům chybí vojáci, uvažují proto o snížení věku branců na 16 let

Nejsilnější personální krize americké armády v posledních letech vyvolala v USA diskusi o možném snížení věku branců na 16 let, uvádí The Washington Times. Kritici tvrdí, že takové opatření povede ke snížení bojové schopnosti ozbrojených sil. Zároveň však již 13 zemí světa snížilo věk branců na 16 let - mezi nimi například Velká Británie.

Jedním ze způsobů, jak překonat personální problémy v americké armádě, může být snížení věku branců, uvádí The Washington Times. V současné době se diskutuje o možnosti snížit minimální věk branců ze 17 na 16 let. Uvádí se, že tento krok podniklo již mnoho zemí, například Velká Británie.

Kritici tvrdí, že takové opatření povede k řadě sociálních problémů, zatímco příznivci myšlenky poukazují na to, že Pentagon potřebuje nové metody k vyřešení nejsilnější personální krize v posledních letech.

Reakce na možnou inovaci ze strany armády a zákonodárců dosud nebyly zaznamenány, uvádí publikace.

Podle Shane McCarthyho, marketingového ředitele společnosti Sandboxx, se u dospívajících ve věku od 15 do 17 let vyskytují faktory nevhodnosti ke službě (např. odsouzení) podstatně méně často. Podle amerického ministerstva spravedlnosti je počet zatčení mezi mladíky od 18 do 20 let dvakrát vyšší než mezi dospívajícími od 15 do 17 let.

Ne všichni se však pozitivně vyjadřují o myšlence na snížení věku branců: vědec Peter Singer se domnívá, že takový krok sníží bojový výkon a soudržnost armády a také výrazně zkomplikuje život instruktorům a důstojníkům.

Zároveň již 13 států stanovilo laťku věku armádních branců pod 17 let: mezi nimi jsou velké mocnosti, jako je Velká Británie, ale také země s malým počtem ozbrojených sil, jako je Bolívie a Papua Nová Guinea.

Podle The Washington Times minulý rok poprvé za posledních deset let americká armáda nesplnila plán v počtu branců: místo plánovaných 76 500 se k ozbrojeným silám připojilo méně než 70 000 rekrutů. Letos chce velení armády dosáhnout svého cíle, ale přiznává, že situace s počty branců je těžká jako ještě nikdy. Jako hlavní důvod nedostatku branců se uvádí ekonomický růst, nízká nezaměstnanost a velké množství pracovních příležitostí pro mladé Američany. Analytici se navíc domnívají, že reklamní slogany americké armády jsou zastaralé a již nejsou schopny oslovit mladé lidi.