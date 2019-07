Panama „odsuzuje protizákonné akce“ tankeru zadrženého Íránem. Vyškrtne ho ze svého námořního rejstříku

Panamská námořní správa (Autoridad Marítima de Panamá) zveřejnila komuniké, v němž „kategoricky odsuzuje používání panamské vlajky na lodích, které se dopouští protizákonných operací“. Daná Správa navíc prohlásila, že již zahájila úřední proceduru týkající se vyškrtnutí dané lodi ze svého rejstříku.

Uvádí se, že se jedná o tanker Riah, který Írán zadržel ve čtvrtek 18. července, když se snažil plavit v Hormuzském průlivu. Íránské úřady tenkrát informovaly o tom, že loď přestala poskytovat informace o své poloze, když plula podél severního pobřeží Spojených arabských emirátů (SAE). Teherán prohlásil, že přispěchal na pomoc tankeru, když obdržel nouzové hlášení. Loď ale byla poté zadržena kvůli obvinění z pašeráctví.

Podle dokumentu, kterým disponuje Sputnik Mundo, zahájila Panamská námořní správa interní vyšetřování. Na jeho základě zjistila, že loď pod panamskou vlajkou vykonávala protizákonnou operaci. V souvislosti s tím bylo přijato rozhodnutí o zahájení procedury vyškrtnutí dané lodě z Panamského námořního rejstříku.

„Panamská námořní správa považuje za absolutně nepřípustné, aby se jedna z jeho lodí účastnila protizákonných operací nebo akcí, a to na jakémkoli místě na světě. Hodláme podniknout rázná opatření v případech, kdy se majitelé, provozovatelé nebo posádka pokusí záměrně manipulovat či nesprávně používat systémy globálního informačního systému AIS a LRIT,“ praví se v dokumentu.

Podle záznamů v Panamském námořním rejstříku je majitelem dané lodi společnost Riah Shipping Trading Inc., která je registrována na Marshallových ostrovech. Jedná se o ostrovní stát přidružený USA.

Írán popírá, že zabavený tanker vezl ropu do Sýrie. Někteří experti souhlasí a upozorňují na další nesrovnalosti https://t.co/qD1cjk5Oyy pic.twitter.com/4EugzZJ8vK — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 8. července 2019

Zadržení dalších tankerů

Írán v pátek zadržel v Hormuzském průlivu dva ropné tankery. Jeden z tankerů, Stena Impero, plul pod britskou vlajkou, zatímco druhý, Mesdar, pod vlajkou Libérie. Podle íránské agentury Tasnim byl Mesdar, druhé plavidlo, záhy propuštěn, a to poté, co dostal varování týkající se bezpečnostních a environmentálních záležitostí. Británie počínání íránských úřadu odsoudila a požadovala okamžité propuštění.

Íránské revoluční gardy tvrdí, že zadržely tanker Stena Impero poté, co narazil do íránského rybářského člunu a později ignoroval jeho tísňový signál.

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt varoval, že zadržení britského tankeru nezůstane bez odezvy. Přitom však vyloučil vojenskou odpověď.

Podle íránských úřadů se 23členná posádka zadrženého tankeru nachází na lodi, která byla přepravena do přístavu Bandar Abbás a zůstane tam do doby, dokud bude trvat vyšetřování.

Napětí mezi Íránem a Velkou Británií se vyostřilo poté, co gibraltarské úřady za pomoci britského námořnictva dne 4. července zadržely íránský tanker Grace 1 plující pod panamskou vlajkou. Zadržení tankeru britské a gibraltarské úřady vysvětlily tím, že převážel ropu určenou pro syrskou rafinérii, čímž Írán porušuje sankce EU proti Sýrii. Teherán odmítá, že by tanker směřoval do Sýrie, ale zdůraznil, že dodávky íránské ropy do Sýrie jsou zcela legální.

Íránské ministerstvo zahraničí označilo incident za piráctví a vyzvalo k okamžitému propuštění tankeru. Jeden z velitelů Íránských revolučních gard pohrozil, že pokud nebude propuštěn íránský tanker, íránské síly zadrží jeden z britských tankerů.