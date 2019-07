Nové kolo obchodní války: Peking zavádí antidumpingová cla na ocel z EU a dalších zemí

Antidumpingová cla se budou týkat ingotů z nerezové oceli a za tepla válcovaných plechů z tohoto materiálu. Řešení o zavedení cla bylo učiněno na základě vyšetřování z července minulého roku, které se uskutečnilo po stížnosti státní firmy Shanxi Taigang Stainless Steel. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že k dumpingu u výrobků došlo a že jako výsledek dumpingu čínský průmysl utrpěl ztráty. Ingoty z nerezové oceli a za tepla válcovaných plechů z tohoto materiálu se používají jako surovina pro výrobu za studena válcovaných výrobků. Využívají je také v železnici, energetice, stavitelství a v dalších oblastech.

Za několik let se Čína stala z největšího světového dovozce oceli tím největším výrobcem a vývozcem nerezové oceli ve světě. V roce 2018 se objem její výroby zvýšil o 2,4 procenta a v současné době činí 26,7 milionu tun. Import výrobků z nerezové oceli se pak zvětšil o 53,7 procenta.

Problémy evropských ocelářů

Podle českých ocelářů levná ocel z Číny ničí ocelářský trh, v první řadě ten evropský. Kvůli poklesu domácí poptávky mají v Číně velké přebytky oceli, kterou importují do celého světa za velmi nízké ceny. Podle expertů má Čína téměř trojnásobnou nadkapacitu ve srovnání s evropskou spotřebou. Evropští oceláři volají po ochraně trhu a zavedení antidumpingových opatření. Bojují o to, aby Čína, která dotuje čínské zboží při vývozu, nedostala status tržní ekonomiky, a tedy byla možnost antidumpingových a řízení. Pokud by Čína dostala status tržního hospodářství, znamenalo by to ohrožení nejenom hutního, ale také papírenského, automobilového a sklářského průmyslu. V důsledku toho by mohlo v zemích Evropské unie zaniknout až 3,5 milionu pracovních míst.