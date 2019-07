Jihokorejské letectvo obvinilo RF z porušení vzdušného prostoru a začalo střílet. Resort obrany RF reagoval na obvinění

Sjednocený výbor náčelníků štábů Jižní Koreje obvinil Rusko z toho, že v úterý ráno porušila vzdušný prostor země. Jihokorejské letectvo vyslalo do vzduchu stíhačky, přičemž vypálily varovné výstřely. Ruské ministerstvo obrany ale uvedlo, že k žádné „varovné palbě“ ze strany Jihokorejců nedošlo a podotkli, že vzdušný prostor nebyl narušen.

Podle informací jihokorejské armády, na které se odkazuje jihokorejská agentura Jonhap, mělo ruské letadlo dvakrát narušit vzdušný prostor země nad Japonským mořem.

K prvnímu incidentu mělo dojít v 09.09 hod místního času. Stíhačky jihokorejského letectva, F-15K a F-16K, byly jako varování vyslány do vzduchu, vypustily signalizační rakety a

Poté, v 09.15 hod, ruské letadlo opustilo jihokorejskou identifikační zónu protivzdušné obrany. Po 18 minutách ale znovu vstoupilo do vzdušného prostoru země, který po čtyřech minutách opustilo.

Letadlo nakonec opustilo identifikační zónu protivzdušné obrany v 09.56 hod. Agentura také uvádí, že dvě hodiny před prvním incidentem se v zóně objevily jak ruská, tak čínská letadla.

„Bylo to poprvé, co ruské vojenské letadlo porušilo jihokorejský vzdušný prostor,“ řekl úředník Ministerstva národní obrany v Soulu.

Uvádí se, že správa jihokorejského prezidenta Mun Če-ina vyjádřila oficiální protest vůči Rusku kvůli narušení vzdušného prostoru.

Reakce Ministerstva obrany Ruské federace

Ruské ministerstvo obrany v reakci na obvinění korejských úřadů uvedlo, že dvě jihokorejské stíhačky F-16 provedly neprofesionální manévry a přerušily kurz ruských strategických raketových nosičů, přičemž představovaly hrozbu pro jejich bezpečnost. Podle zprávy ruského ministerstva obrany dva strategické bombardéry Tu-95 plnily plán letu ve vzdušném prostoru nad neutrálními vodami ve vodách Japonského moře.

„V oblasti souostroví Tokdo (Takešima) se dvě jihokorejské stíhačky F-16 přiblížily k ruským letadlům, dopustily se neprofesionálních manévrů, narušily kurz ruských strategických raketových lodí a ohrožovaly jejich bezpečnost. Jihokorejští piloti s posádkou Tu-95 nekomunikovali a po tepelných pastích letoun F-16 provedl manévr a vzdálil se od ruských letadel,“ uvedli na ministerstvu.

Ministerstvo rovněž prohlásilo, že „dle objektivního sledování byla trasa letadel Tu-95 realizována bez odchylek od plánu a v souladu s mezinárodními předpisy ve vzdálenosti více než 25 km od souostroví Tokdo (Takešima), aniž by došlo k narušení vzdušného prostoru Jižní Koreje.“

Ruské ministerstvo obrany také uvedlo, že to není poprvé, co se jihokorejští piloti neúspěšně pokusili zabránit tomu, aby ruská letadla létala nad neutrálními vodami Japonského moře, a to tak, že se odkazovali na jistou spontánně stanovenou jihokorejskou identifikační zónu protivzdušné obrany.

„Takové „zóny“ nebyly stanoveny mezinárodními pravidly a Ruská federace je neuznává, což bylo jihokorejské straně opakovaně řečeno, a to prostřednictvím různých kanálů,“ zdůrazňuje se ve zprávě.

Na ruském ministerstvu obrany také popřeli tvrzení jihokorejských kolegů o „varovné střelbě“. „Žádná varovná střelba ze strany jihokorejských stíhaček nebyla. Pokud by ruští piloti pocítili bezpečností hrozbu, pak by odpověď na sebe nenechala dlouho čekat,“ poznamenal daný resort.

Japonsko dne 20. června informovalo o porušení vzdušného prostoru v oblasti jižní prefektury Okinawa a ostrova Hachijō v Filipínském moři. Již dříve na ruském ministerstvu obrany několikrát uvedli, že všechny lety letadel Vzdušně-kosmických sil Ruské federace jsou prováděny v přísném souladu s mezinárodními pravidly.