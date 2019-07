Šokující video: Ruský boxer zemřel po první porážce

Ruský boxer Maxim Dadašev zemřel ve Spojených státech v důsledku zranění, které dostal během boje, který se konal v noci 20. července. Uvádí to v ruská média.

„Maxim zemřel. Srdce to nemohlo vydržet,“ uvedli v týmu sportovce.

Je třeba poznamenat, že v sobotu večer Dadašev bojoval v Oxon Hillu (USA, Maryland) s Portorikáncem Subrielem Matthiasem o právo stát se povinným uchazečem o titul mistra světa podle verze Mezinárodní boxerské federace BF (až 63,5 kg).

Uvádí se, že v 11. kole Dadašev dostal moc úderů, a proto se ruský atletický tým rozhodl boj zastavit. Když sportovec odešel do šatny, najednou mu začalo být špatně, zvracel, pak ztratil vědomí a poté byl v kritickém stavu převezen do nemocnice. Maximovi byla provedena dvouhodinová operace kvůli subdurálnímu hematomu. Aby eliminovali otok, museli odstranit část lebky. Po nějaké době se sportovec dostal do kómatu.

Dadašev debutoval v profesionálním boxu v roce 2016. Před bojem proti Matthiasovi nikdy neprohrával a vyhrál 13 her v řadě (11 z nich knockoutem). Všechny zápasy muže původem z Petrohradu se konaly ve Spojených státech.