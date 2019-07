Evropa připravila odvetný útok v obchodní válce s USA

Evropská Unie odhalila svou odpověď na potenciální zvýšení tarifů na auta Spojenými Státy z Evropské Unie, tedy uvalení nových celních poplatku ve výši 35 miliard eur (39.1 miliard dolarů) na americké zboží.

Evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmstrom v úterý řekla ve výboru Evropského parlamentu, že „EU nepřijme řízený obchod, kvóty, omezení vývozu a pokud budou nová cla a přijde také odvetný krok.“

Evropská komisařka zdůraznila, že tyto kroky jsou už rozpracované, a bude to uvalení nových celních poplatků, které budou činit 35 miliard eur. Cecilia Malmstrom však doufá, že to nebude potřeba.

Tyto činy jsou odpovědí na Trumpovo prohlášení, že Washington uvalí další cla na určité auta a autodíly, dovoz, kterých je podle Trampa hrozbou národní bezpečnosti.

Vztahy mezi USA a EU

9. dubna 2019 Donald Trump oznámil, že USA zavádí na EU clo ve výši 11 miliard dolarů v důsledku dotací společnosti Airbus.

O den dříve Úřad amerického obchodního zástupce zveřejnil seznam výrobků, které mohou podléhat dodatečným clům. Zahrnuje několik typů letadel vyráběných ve Francii, Německu, Španělsku nebo ve Spojeném království; různé potraviny, včetně jogurtů, filé z lososů, vín a sýrů, jakož i oděvů, ložního prádla a velkého množství dalších produktů vyrobených ve kterémkoli členském státě EU.

V červnu Sputnik informoval s odkazem na německé noviny Welt am Sonntag, že Evropská unie zvažuje možnost vytvoření alternativního rozhodčího soudu mimo Světovou obchodní organizaci (WTO), pokud by USA i nadále zasahovaly do práce organizace, zejména do jmenování nových soudců do odvolacích struktur. Podle návrhu budou obchodní spory řešeny třemi lidmi. Budou vybráni vedoucím WTO z řad bývalých zaměstnanců odvolacího soudu organizace. EU zároveň vyjádřila naději, že takové rozhodnutí bude dočasné.