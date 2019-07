Snění časů Mikuláše II., železnice spojí Moskvu a Jakutsko

Tento týden odstartuje přeprava osob po Amurojakutské železniční magistrále, která zjednoduší turistům přístup k Jakutsku, k srdci ruské zóny věčně zmrzlé půdy a ložisku diamantů. Amurojakutská železniční trať spojí nejdelší železnici na světě, Transsibiřskou magistrálu s předměstím Jakutsku. Ukončení stavby Amurojakutské železniční trati se stalo první etapou realizace ruského plánu spojení železniční tratě Jakutska a Aljašky.

Vynikajícím inženýrským úspěchem se stala výstavba velké části magistrály v zóně věčně zmrzlé půdy a zajištění odolnosti konstrukce k velkým přepadům teplot extrémně kontinentálního podnebí.

Tuto sobotu odjede první vlak z Moskvy do stanice Nižný Běstjach, která se nachází na pravém břehu řeky Lena, od které se dá dostat do Jakutsku lodí v létě a ledovou přepravou v zimě. V časovém horizontu se plánuje postavit most, který spojí stanici Nižný Běstjach s centrem Jakutsku, což umožní prodloužit železnici až do města Magadan.

Amurojakutská železniční trať realizuje sen posledního ruského císaře Mikulaše II. V roce 1904 plán výstavby železnice od Sibiře do Aljašky přes Jakutsko nabídl francouzský inženýr Loik de Lobel. Rusko-japonská válka však zabránila výstavbě.)

První fáze výstavby začala už za doby lídra Sovětského Svazu Josifa Stalina, ale už v roce 1942 byla větší část trati rozebrána pro potřeby fronty. Pak ve výstavbě pokračoval poslední velitel Sovětského Svazu Michail Gorbačov, posledních skoro 400 kilometrů bylo dobudováno až teď.

V roce 2014 byla trať otevřena pro nákladní přepravu, a teď může být využívána pro jízdu osobních vlaků.