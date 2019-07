Vědci: Oteplení klimatu o 4 stupně může vyvolat světovou válku

Když lidstvo nesníží do roku 2035 vypouštění kysličníku uhličitého, stoupnou průměrné roční teploty ke konci 21. století o 4,5-5 stupně, varují vědci. Znamená to, že polovina obyvatelstva Země zahyne na povětrnostní anomálie neslučitelné se životem, polovina bude zatažena do ozbrojených konfliktů o zbývající zdroje a vypukne světová válka.