V EU nevědí, kde se nachází 2,5 tisíce ozbrojenců a teroristů, jež odjely na Blízký východ

Úřady EU nevědí, kde se nachází asi 2,5 tisíce ozbrojenců a teroristů, kteří předtím opustili evropské země a cestovali do zón konfliktů, prohlásil eurokomisař pro bezpečnost Julian King.

„Podle našeho odhadu opustilo 5,5 tisíce cizích ozbrojenců evropské státy, aby se vydali do míst konfliktů v Iráku a Sýrii. Dvě třetiny z nich tvoří muži, čtvrtinu ženy,“ řekl v projevu na zasedání výboru v Europarlamentu.

Také prohlásil, že, podle předběžných odhadů, jich bylo zlikvidováno 1,4 tisíce.

„Přesně to říct je těžké, ale myslíme si, že jich bylo zlikvidováno přinejmenším 1,4 tisíce, ale mohlo to být i víc,“ řekl.

Přitom, podle údajů zemí EU, se zpátky vrátilo asi 1,6 tisíce ozbrojenců.

„Takže neevidovaných zbylo dalších 2,5 tisíce, a nevíme, kde se nacházejí. Mohou stále ještě být v zónách konfliktů, možná také v jiných,“ dodal eurokomisař.

Sdělil rovněž, že se v regionu může nacházet 1,4 tisíce dětí, u nichž přinejmenším jeden rodič má občanství EU.

Bude to uvalení nových celních poplatků, které budou činit 35 miliard eur https://t.co/DVvyY8D7N4 pic.twitter.com/6rbdQ01FUp — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 24. července 2019

Julian King je britským diplomatem, který byl jmenován eurokomisařem pro bezpečnost v záři 2016. Do svého jmenování na post působil jako velvyslanec Spojeného království ve Francii. Potřeba jmenovat nového zástupce Spojeného království do EU vznikla poté, co evropský komisař Jonathan Hill, který se zabýval finanční stabilitou a službami, jakož i kapitálovým trhem, rezignoval po referendu o Brexitu. Tehdejší britský premiér David Cameron uvedl, že nehledě na hlasování o výstupu z EU, jeho země pokračuje v placení příspěvků a má právo mít svého komisaře.