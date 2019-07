Trump požaduje reformu WTO

Nároky amerického vůdce se podle jeho názoru týkají nespravedlivých a udělují bohatým zemím status rozvoje.

„Pokud se nejbohatší ekonomiky hlásí ke stavu rozvojových zemí, poškozuje to nejen jiné rozvinuté země, ale také ekonomiky, které skutečně vyžadují zvláštní a rozdílné zacházení. Takové nedodržování pravidel WTO, včetně možného ignorování budoucích pravidel, nemůže zůstat bez pozornosti,“ řekl v prezidentském memorandu.

Tento dokument zdůrazňuje, že sedm z deseti nejbohatších ekonomik na světě se v současné době prohlašuje statusem rozvojových zemí. Mezi nimi jsou Brunej, Hongkong, Kuvajt, Macao, Katar, Singapur a Spojené arabské emiráty.

„Čína to živě ukazuje. Od vstupu do WTO v roce 2001 Čína nadále trvala na tom, že je to rozvojová země ... Spojené státy nikdy nepřijaly nárok Číny na status rozvojové země a prakticky každý současný ekonomický ukazatel vyvrací tvrzení Číny,“ vyplývá z memoranda.

Lídři G20 oznámili, že je potřeba reforma WTO

Spojené státy využijí všechny právní prostředky, aby zabránily udělení úlevy v rámci WTO státům, které se prohlásily za rozvojové, zejména Číně.

Kromě toho má Washington v úmyslu neuznat některé ekonomiky za rozvojové, pokud americké orgány považují tento status za nezasloužený.

Americký prezident zdůraznil, že „Světová obchodní organizace potřebuje reformu“, a bez tohoto „nebude schopna uspokojit potřeby pracovníků a podniků“.

„Potřeba reformy mezinárodních hospodářských institucí není jen problémem pro Spojené státy, ale také pro všechny země, které se účastní světového trhu. Pokud jde o WTO, neexistuje žádná naděje na pokrok v řešení tohoto problému, dokud nebudou nejvyspělejší země světa připraveny přijmout všechny závazky související s členstvím ve WTO,“ řekl Trump.