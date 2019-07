Zkušený programátor Googlu: Je to silně politicky angažovaná organizace, ovlivňuje volby

Institut 2080, u jehož zrodu stál vlivný český politolog Petr Robejšek, na své stránce na Facebooku poukázal na rozhovor se zkušeným programátorem společnosti Google Gregem Coppolou, který pracuje ve firmě na umělé inteligenci a googlovském asistentovi.

„Mám velké obavy z toho, když vidím, jak se velké technologické společnosti a velká média prakticky spojují v jedno s politickou stranou – s Demokratickou stranou (USA),“ prohlásil v rozhovoru pro portál Project Veritas.

„Programuji od svých deseti let, mám doktorát, mám pět let zkušeností v Googlu. (…) Sleduji googlovský vyhledávač, sleduji googlovské zprávy (Google News) a vidím, co dělají. A vidím, jak ředitelé Googlu chodí do Kongresu a říkají, že to není zmanipulované a není to zpolitizované. Jsem si naprosto jistý, že to není pravda,“ řekl Coppola v rozhovoru.

Moderátor poukázal na to, že ředitel Googlu Sundar Pichai v Kongresu pod přísahou vypověděl, že firmu vede „bez politické zaujatosti“.

„Google News je zpravodajský agregátor jen několika málo zpravodajských serverů. A všechny tyto stránky jsou proti prezidentu (USA Donaldu – red.) Trumpovi. To bych skutečně považoval za vměšování do amerických voleb,“ prohlásil Greg Coppola s tím, že každý, kdo je příznivcem Trumpa, podporuje kohokoli jiného než Demokratickou stranu USA nebo říká něco jiného, než co říkají CNN a New York Times, tak „vidí, jak moc je to špatné“.

Programátor odmítl odpovědět na otázku, zdali ředitel Googlu lhal pod přísahou v Kongresu USA.

„Lež je silné slovo. Já si rozhodně nemyslím, že to, co řekl, je pravda. Já si myslím, že to, co dělají, je to, že nějakým způsobem extrémně favorizují některé stránky, jako například CNN,“ prohlásil.

V rozhovoru také upozornil na skutečnost, že většina lidí si zatím neměla šanci uvědomit, že technologický pokrok a technologické společnosti mohou sledovat svoji vlastní politickou agendu.

„Neměli jsme čas si všimnout, že technologie (technologické společnosti) by mohly mít politickou agendu,“ dodal a varoval před skutečností, že spojení konkrétní politické strany s velkou technologickou společností „může být nebezpečné“.

„Dnes přišel čas se rozhodnout, zdali mi ovládáme technologie, nebo technologie ovládají nás. (…) Já nemám žádné pochybnosti o tom, že je technologické společnosti jsou velmi politicky zaujaté,“ řekl Coppola.

Podle jeho názoru je potřeba toto chápání technologií a technologických společností začít zahrnovat do strategií, včetně těch politických, které v osobním životě i společenském životě používáme.

„Budeme mít i nadále volby, jež něco znamenají, budeme i nadále samostatně myslet, nebo necháme ty největší technologické společnosti rozhodovat o tom, kdo zvítězí v každých nadcházejících volbách?“ tázal se Greg Coppola, který v na moment rozhovoru pracoval jako starší programátor společnosti Google.

Institut 2080 ve svém postu na Facebooku poukázal na fakt, že programátor již dostal výpověď.

„Za nezájmu českých médií pokračuje v USA skandál kolem firmy Google, kterou její vlastní zaměstnanci usvědčují z politické manipulace veřejného mínění na základě skrytého ovlivňování výsledků vyhledávání. Pro investigativní Project Veritas mluví Dr. Greg Coppola, který pro Google pracoval na pozici senior engineer. Již obdržel výpověď,“ píše Institut 2080 na svém Facebooku.

Donald Trump a média hlavního proudu

Úřadující prezident Donald Trump již během své předvolební kampaně ostře kritizoval některá americká média, jež v USA považují za tradiční, například CNN či New York Times. Ve svých projevech i ve svých postech na Twitteru je častuje slovy jako „fake news media (prolhaná média)“ nebo o nich hovoří jako o „failing media (selhávajících médiích)“.