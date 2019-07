V Indii se narodila rusalka

Dítě se syndromem sirenomelie, anomálií dolních končetin, se narodilo v indickém okruhu Lakhimpur Kheri ve státě Uttarpradéš. Kojenec zemřel hodinu po narození. Informoval o tom portál The Times of India.

Podle portálu matkou tohoto novorozence se stala 22letá žena. Porod probíhal přirozeně v místní nemocnici, ale dítě, které se jí narodilo, mělo srostlé nohy.

Lékařům se nepodařilo určit jeho pohlaví, neboť dítěti zcela chyběly zevní pohlavní orgány. Stav novorozence byl těžký. Lékaři nabídli přepravit dítě do oblastní nemocnice, ale nestihli to udělat. Podle lékařů bylo dítě velice slabé a zemřelo hodinu po rození.

Se sirenomelií se setkáváme v jednom případě ze 100 tisíc novorozenců. V Indii je to není první zaregistrovaný případ. V roce 2017 Sputnik také informoval, že v Indii se narodilo dítě se sirenomelií, neboli syndromem rusalky. Zemřelo čtyři hodiny po svém narození. Uvádělo se, že matka dítěte, 23letá Muskura Bibiová, nechodila během těhotenství na lékařské kontroly, a proto nevěděla, jaký je stav plodu. Ona ani otec dítěte neměli peníze na lékařskou péči.

Ve většině případu kojenci se sirenomelií zemřou hned po narození, ale jsou také výjimky, kdy děti se syndromem rusalky žili několik let dokonce bez chirurgického zásahu. Americká dívka Šajlo Pepin, která trpěla touto nemocí, zemřela 10 let po svém narození. Jsou známy ještě dva příklady, kdy po chirurgickém zásahu se lékařům dařilo zachovat dítěti život. Ještě v roce 1988 se s touto nemoci v Spojených státech narodila dívka Tiffani Jorks. Ve věku jednoho roku prodělala operaci. Nenaučila se chodit, ale prožila 28 let a zemřela v roce 2016.

V roce 2004 se v peruánském městě Lima narodila „rusalka", která po pěti let komplikovaných operací dokázala chodit a dokonce tančit.

Až do 19. století těla dětí, které trpěla touto nemocí, byla využívána pro vytvoření vycpanin „vodních víl“ a sloužila jako exponáty v takzvaných kabinetech kuriozit.