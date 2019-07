Organizátor teroristického útoku poskytne novou informaci o událostech 11. září 2001

Dříve příbuzní obětí teroristického činu 11 září 2001 roku v USA podali kolektivní oznámení proti Saudské Arábii, kterou obvinují z financování a jiné podpory teroristické skupiny Al-Káida. Oznámení bylo podáno jménem 800 lidí, aby dostali kompensaci od vlády království. Pak přes dvacet pojišťovacích společnosti USA podaly žalobu proti dvěma bankám Saudské Arábie a firmám spojených s rodinou Usámy bin Ládina a také proti několika dobročinným organizacím v celkové částce nejméně 4,2 miliard dolarů v souvislosti s teroristickým činem 11 září 2001.

Nabídka Mohammeda byla obsažena v textu dopisu, který poslali do soudu právníci, kteří zastupují firmy a příbuzné obětí. Mohammed, který je teď v americkém vězení Guantánamo není připraven poskytnout svědectví „v současné době“, ale „v případě absence potenciálního rozsudku smrti se stane možným širší spolupráci“.

Uvádí se, že advokát, který obhajuje zájmy Saudské Arábie odmítl podat komentář.

Dříve Kongres schválil zákon, který umožňuje dědicům obětí 11 září podávat soudní žalobu proti Saudské Arábii, jejíž občany byla většina teroristů, kteří provedli útoky. President USA Barack Obama vetoval návrh zákona, který byl dříve přijat Kongresem, ale Senát veto překonal 97 hlasy proti jednomu. Překonání prezidentského veta kongresem USA se stalo prvním podobným případem za dobu prezidentství Baracka Obamy. Již začátkem října 2016 Američanka, které zahynul manžel během teroristického útoku 11 září 2001, podala první soudní žalobu proti Saudské Arábii.

Teroristické útoky 11. září 2001

11. září 2001 se uskutečnila série koordinovaných teroristických útoků, které provedlo 19 příslušníků Al-Káida. Ti unesli čtyři letadla společností American Airlines a United Airlines. Dvě z nich narazila do věží Světového obchodního centra v New Yorku, zabila všechny lidi na palubě a další uvnitř budov. Obě zasažené budovy se následkem vzniklého požáru do dvou hodin zhroutily, zničily blízké stavby a další poškodily. Třetí letadlo narazilo do Pentagonu, sídla Ministerstva obrany USA poblíž hlavního města USA, Washingtonu, D.C. Čtvrtý letoun se zřítil po souboji mezi teroristy a pasažéry letadla u města Shanksville v Pensylvánii. Letadlo letělo na Washington, D.C. a spekuluje se, že mělo za cíl zasáhnout Bílý dům anebo americký Kapitol. Při útocích celkem zemřelo 2 996 lidí včetně 19 únosců.