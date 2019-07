Na MZV Číny vysvětlili odstoupení USA od smlouvy INF

USA odstupují od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), aby se zbavily omezení, přitom se ale snaží uvalit vinu na Čínu, prohlásila v úterý oficiální mluvčí MZV ČLR Hua Chunying.

V pondělí ministr zahraničí USA Mike Pompeo prohlásil, že Čína se má připojit k dialogu Ruska a USA o širokém okruhu otázek jaderného nešíření a stát se součástí těchto dohod. Pompeo dříve prohlásil v interview pro televizní stanici Fox News, že USA plánují i nadále odstoupit od smlouvy INF 2. srpna.

„Skutečná příčina odstoupení USA od smlouvy INF je snaha zbavit se omezení, dělat viníkem toho Čínu je bezdůvodné, a čínská strana to nepřijímá. Co se týče návrhu americké strany, aby se Čína připojila k rusko-americkým jednáním a dohodě, to je také podle mého názoru zamaskované převalování viny,“ prohlásila Hua Chunying na briefingu.

Zdůraznila, že čínská strana vystupuje pro úplný zákaz a likvidaci jaderných zbraní, jaderné odzbrojení se však má uskutečňovat bez poškození národní bezpečnosti.

Čínská diplomatka dodala, že USA mají největší arzenál jaderných zbraní a nesou proto prvořadou a zvláštní odpovědnost v otázce jaderného odzbrojení.

„USA by měly na základě existující dohody značně snížit svůj jaderný potenciál, aby vytvořily pro jiné země podmínky účasti v jednáních, a nikoli přehazovat odpovědnost na jiné,“ dodala Hua Chunying.

Nová struktura INF

Oficiální mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying rovněž prohlásila, že Peking nesouhlasí s návrhem ministra zahraničí Japonska na vytvoření nové struktury místo Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF).

Diplomatka připomenula, že smlouva INF byla uzavřena mezi Ruskem a USA.

„Bude-li tato smlouva mnohastranná, dotkne se to celé řady složitých politických, vojenských a právních otázek… Čínská strana s tím nesouhlasí“.

V pondělí ministr zahraničí Japonska Taró Kóno prohlásil, že svět potřebuje vytvoření nové struktury místo smlouvy INF, které by se zúčastnily všechny jaderné velmoci – Rusko, USA, Čína, Velká Británie a Francie.

Smlouva INF byla uzavřena mezi SSSR a USA v prosinci roku 1987 a nabyla platnosti v červnu roku 1988. Dokument zakazuje oběma zemím vyrábět a rozvinovat balistické a okřídlené rakety středního (akční rádius 1 tisíc až 5,5 tisíc km) a krátkého (akční rádius 500 až 1 tisíc km) doletu.

Odstoupení USA od INF

V říjnu 2018 americký prezident Donalda Trump uvedl, že USA odstupují ze Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu, když uvedl, že Moskva nedodržuje své závazky. Zároveň americká strana nepředložila žádné důkazy svého tvrzení.

Později americký ministr zahraničí Mike Pompeo dal Moskvě dva měsíce na to, aby se vrátila k plnění podmínek smlouvy. USA zejména trvaly na tom, aby se Rusko vzdalo rakety 9M729 (SSC-8), jejíž dolet podle Washingtonu porušoval smlouvu INF.

V Moskvě tato obvinění označila za nepodložená. Bylo zdůrazněno, že raketa nebyla vyvíjena ani testována na dolet, který by přesahoval body smlouvy.

V únoru Rusko informovalo o pozastavení dodržování svých závazků, které vyplývají ze smlouvy INF. Tento počin byl reakcí na analogické činy Spojených států amerických.

Dne 3. července letošního roku ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o vystoupení ze Smlouvy INF.