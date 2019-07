Robejšek pálí ostrými do Eritrejce z frankfurtského nádraží: Útok již není trestný čin, ale hlavně diagnostický nástroj

Český politolog a publicista Petr Robejšek na své facefookové stránce zareagoval na nové odhalené podrobnosti tragédie, která se odehrála 29. července na hlavním nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem, kdy muž původem z afrického státu Eritrea shodil do kolejiště pod právě přijíždějící vysokorychlostní vlak ICE matku s jejím osmiletým synem.

V důsledku tragické nehody osmiletý chlapec zemřel a jeho matka vyvázla se zraněním. Pak se Eritrejec pokusil do kolejiště strčit ještě jednu 78letou ženu. Ta podle slov očitých svědků ale upadla přímo na peróně a neskončila tak pod koly vlaku. Muž se po činu pokusil z místa utéct, podle agentury DPA ho ale zadrželi kolemjdoucí, kteří ho pronásledovali až před nádražní budovu.

„Můžeme potvrdit, že zadrženým podezřelým je eritrejský občan,“ odpověděla frankfurtská policie na četné dotazy na Twitteru.

Policisté se nyní snaží zjistit, jaký měl útočník k činu motiv. Podle prvotních úředních informací se oběti a pachatel patrně neznali. Muž by měl být obviněn z vraždy a z pokusu o vraždu, za což by mu hrozilo až doživotní vězení.

Některá fakta o životě podezřelého

Později německá média zveřejnila doplňující informace o Eritrejci. Je podle policie otcem tří dětí. Narodil se v Eritreji, od roku 2006 žije ale ve Švýcarsku, kde o dva roky později dostal azyl. Švýcarská policie potvrdila, že podezřelý žil v kantonu Curych, má eritrejské občanství a povolení k trvalému pobytu ve Švýcarsku.

Od minulého týdne nicméně po Eritrejci pátrala švýcarská policie kvůli tomu, že napadl s nožem v ruce sousedku. Podle ní trpěl muž psychickými problémy, kvůli kterým byl na nemocenské.

Vyšetřovatelé zjistili, že muž je od začátku letošního roku v pracovní neschopnosti kvůli psychickým problémům. Nějakou dobu byl dokonce v psychiatrické léčebně, píše švýcarský Blick.

Robejšek: policie zločince pronásleduje hlavně proto, aby je předala psychiatrům

Vlivný politolog Petr Robejšek se na své stránce na Facebooku diví, proč nová fakta o Eritrejci nějak ovlivní proces vyšetřování.

„Němečtí a švýcarští vyšetřovatelé oznámili, že zatčený Eritrejec trpí psychickou poruchou. Vzhledem k tomu, jak často v posledních letech v Německu slyším, že pachatelé těžkých zločinů mají psychické problémy, tak mi skoro připadá, že policie zločince pronásleduje hlavně proto, aby je předala psychiatrům,“ napsal.

Ve svém příspěvku uvedl, že „útok na zdraví nebo život jiného člověka pak již není v první řadě trestný čin, ale hlavně diagnostický nástroj, aby psychiatři objevili zvláště těžce nemocné a začali je léčit v uzavřených ústavech“.

„Když tohle domyslím, tak příbuzní obětí zločinů mohou pociťovat oprávněné zadostiučinění, protože smrt jejich blízkých posloužila k tomu, aby se ukázalo, že ten nebožák, který je zabil, má psychické potíže a bude se moci konečně systematicky léčit. Kdyby to mamince toho osmiletého chlapce z Frankfurtu nějaký pokrokový vědec takhle pěkně vysvětlil, tak by to pro ni byla velká útěcha. Nemyslíte?“ ptá se politolog.

V komentářích uživatelé celkově souhlasili s autorem postu.

„Žiji v Německu přes patnáct let a je smutné vidět, jak se mění jeho tvář, co ale nechápu, jsou lidé, co jsou nespokojení s dnešní politikou a pak je stejně podpoří či dají hlas zeleným, Německo je v tuto chvíli nemocné,“ uvedl jeden z komentujících.