Tvůrci Černobylu vymazali ze seriálu důležitou scénu

Záběry bylo nutné smazat z druhé epizody. V původním scénáři pracovník strany ujišťoval ženu, že po havárii na černobylské elektrárně „nejsou žádné problémy“.

„Dále následuje scéna, kde vidíme, že se ve skutečnosti snaží přemluvit činitele, aby zrušili provedení průvodu 1. května v Minsku kvůli znečištěnému ovzduší. Nemohl to vyřešit a on sám se musel účastnit průvodu,“ řekl magazínu Mazin, když odpovídal na otázku, zdali bylo ve scénáři něco, co by on změnil.

Producent zmínil, že toto se při havárii skutečně stalo. Připomněl, že lidé skutečně 1. května v Kyjevě a Minsku šli v průvodech i s dětmi, aniž by měli podezření, že před několika dny byl vzduch znečištěn radiací.

Černobyl je dramatický pětidílný seriál natočený během letošního roku. Vytvořila ho společnost HBO. Režisérem byl Johan Renck. Týká se jaderné katastrofy na sovětské jaderné elektrárně Černobyl, k níž došlo v dubnu roku 1986.

Seriál vyvolal u diváků nadšení a dosáhl velkého mezinárodního ohlasu.

Ruští specialisté z institutu Kurčatova (přední ruská instituce pro studium jaderných technologií) upozornili na velké množství historických nepřesností a otevřených nesmyslů, které seriál prezentoval jako historickou pravdu z pohledu jak samotné havárie, tak i průběhu jejího odstraňování.

Ruští filmaři rovněž upozornili na mnoho scén a obrazů ze seriálu, které HBO představila zcela mimo kontext událostí konce 80. let v Sovětském svazu.

Po odvysílání seriálu se k němu vyjádřil i jeden z bývalých likvidátorů jaderné katastrofy Alexandr Filipenko. Ten, nehledě na to, že doporučil, aby se lidé na seriál podívali, poukázal na skutečnost, že seriál obsahuje nepřehlédnutelné prvky americké propagandy.

V minulosti bylo informováno, že ruští filmaři také pracují na seriálu o katastrofě na jaderné elektrárně Černobyl.