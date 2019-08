Katolický kněz varoval před „duhovým morem“ ohrožujícím Polsko

Krakovský arcibiskup čelí kritice za to, že srovnal „rudý mor“ komunismu s hnutím za práva homosexuálů. Označil ho za „duhový mor“, který vymývá mozky jeho krajanům.

„Naše země již není více ovlivňována rudým morem, což neznamená, že není žádný nový, který chce kontrolovat naše duše, srdce a mysli,“ prohlásil arcibiskup Marek Jędraszewski ve čtvrtek při mši věnované 75. výročí od Varšavského povstání proti nacistické okupaci.

Jędraszewski prohlásil, že komunistická ideologie a LGBT myšlenky o rovných právech pro sexuální minority mají kořeny ve stejném zdroji.

„Žádní marxisté, bolševici, ale zrozeni ve stejném duchu, neo-marxisté,“ prohlásil. Globální kampaň za práva homosexuálů, která se nyní dostala až do Polska, označil za „duhovou nemoc“.

Na slova klerika reagovala liberální opozice. Pod palbu kritiky se dostala také vládnoucí politická strana Právo a spravedlnost.

Robert Bierdon, polský první homosexuální politik, označil arcibiskupa za „inkarnaci ďábla“ a obvinil ho z toho, že překročil červenou linii „nepřekročitelnou v demokratickém státě“. Politik dodal, že napíše dopis papeži Františkovi, aby „zakročil“ v této situaci.

„Jsem gay a dovolím mu říci mi to do očí, že jsem mor. Řekl bych mu o mém dětství a o tom, jak jsem chtěl spáchat sebevraždu poté, co jsem četl, že homosexualita je nemoc,“ prohlásil Bierdon.

V katolickém Polsku došlo v tomto roce k několika kontroverzním situacím, které měly vztah k homosexuálům. Minulý měsíc například konzervativní Polské noviny přinesly nálepky „zóna bez LGBT“. Ty byly hned přirovnány k nacistickým varováním před Židy.

V květnu aktivistka za práva homosexuálů byla zadržena za to, že urazila city věřících za to, že vytiskla obrázky, na nichž byli Ježíšek a Madona s duhou nad jejich hlavami.

Akce na podporu homosexuálů v Polsku často končí násilnými potyčkami. Červencový pochod homosexuálů v Bialystoku se změnil v melu poté, co se aktivistům do cesty postavili jejich odpůrci.