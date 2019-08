Očekávají se nepokoje: v Paříži se znovu objevují žluté vesty

Dříve jmenoval francouzský prezident Emmanuel Macron hlavní důvody protestů žlutých vest. Podle něj jde o hluboké problémy, které jsou vládě známy. Spočívají v existující sociální nespravedlnosti a finančních potíží mezi obyvatelstvem. Macron zdůraznil, že akce již nebývají tak masové kvůli skutečnosti, že některé problémy protestujících lidí již byly vyřešeny.

Rozsáhlé protestní akce žlutých vest začaly ve Francii dne 17. listopadu 2018. Vše vzniklo kvůli jejich požadavku, aby nebyly zvýšeny ceny benzínu, přerostly do demonstrací proti současnému sociálnímu stavu v zemi. Účastníci hnutí nejsou spokojeni se sociální politikou francouzských úřadů. I nadále vycházejí protestovat do ulic po celé zemi, a to nehledě na opatření francouzského vedení s cílem urovnat situaci.