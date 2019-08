Pádná výhoda: Děti zralých rodičů mají menší sklon ke špatnému chování a agresi, ujišťují vědci

Vědci z Amsterdamské univerzity zanalyzovali chování více než 32 800 holandských dětí ve věku 10-12 let. Měly rodiče různého věku. Nejmladší měl v čase narození dítěte 17 let, nezralejší 68. Věk matek kolísal v hranicích 16-48 let.

Předcházející průzkumy ukázaly, že se starším rodičům častěji narodí děti s autismem nebo schizofrenií. Avšak autoři nového vědeckého výzkumu neobjevili důkazy, jež by potvrdily podobnou zákonitost. Konstatovali rovněž, že právě děti „zralejších“ rodičů mají menší sklon ke špatnému chování a agresi ve srovnání s vrstevníky narozenými mladým matkám a otcům.

„Jednou z příčin toho, že zralejší rodiče mají děti s menšími problémy chování, spočívá možná v tom, že tito rodiče mají víc prostředků a vyšší vzdělání,“ poznamenali odborníci.

Vědci ale také říkají, že nesmíme zapomínat na to, že těhotenství v problémovém věku znamená větší riziko komplikací, jako je potrat, preeklampsie, nebo nutnost císařského řezu.