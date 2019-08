Žena syrského prezidenta porazila rakovinu. Foto, Video

„Poté, co vyhrála boj s rakovinou, který začal před rokem, a do kterého se pustila se vší silou a vírou, gratuluje vedení Syrské arabské republiky a pracovníci prezidentské kanceláře paní Asmě al-Assadové k vítězství nad touto nemocí,“ informovala tisková služba.

مع نهاية رحلتها مع #السرطان.. التي بدأتها قبل عام بكل قوة وثقة وإيمان.. رئاسة الجمهورية العربية السورية والفريق العامل فيها يباركون للسيدة #أسماء_الأسد انتصارها على المرض.. الحمد الله على السلامة.. pic.twitter.com/XMsVRZshD7 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 3 августа 2019 г.

Sama žena syrského prezidenta informace o uzdravení potvrdila v rozhovoru pro státní syrskou agenturu SANA.

„Moje cesta boje s rakovinou skončila. Po vší té bolesti, únavě, po negativních a dokonce i pozitivních aspektech, je díky Bohu u konce. Porazila jsem rakovinu úplně,“ řekla Asma al-Assadová.

„Pravidelné prohlídky a brzké odhalení jakékoliv nemoci zvyšuje úspěšnou léčbu…a já jsem chodila na pravidelné prohlídky. Chci využít této možnosti a povzbudit každou čtyřicetiletou ženu, aby chodila na kontroly každý rok. Mějte mě jako vzor a nebojte se!“ poradila.

„Dnes jsem na syrském televizním kanálu, abych poděkovala všem Syřanům, kteří mě podporovali. Chci z celého srdce popřát každému nemocnému, aby se uzdravil. Ať je to rakovina nebo jiná nemoc, zacelení všech našich ran ... a samozřejmě přeji mír a prosperitu našemu syrskému státu s Boží pomocí,“ uvedla.

V srpnu 2018 byl Asmě Assadové diagnostikován zhoubný nádor prsu v rané fázi. Koncem ledna provedli lékaři úspěšnou operaci a nádor odstranili.

Od „pouštní růže“ k „první dámě pekla“

Asma al-Assadová (původně Asma al-Achras) se narodila 11. srpna 1975 v Londýně do rodiny sunnitských muslimů syrského původu. Otec byl kardiolog Favaz Achras, matka byla bývalá diplomatka Sachar al-Achras.

Své dětství budoucí první dáma Sýrie strávila ve Velké Británii, kde vystudovala školu a pak i londýnský King's College. Po absolvování pracovala jako analytička v německé Deutsche Bank a ve firmě JP Morgan.

Se svým budoucím manželem se seznámila, když mladý oftalmolog a syn tehdejšího syrského prezidenta Háfiza al-Asada přijel do Londýna na lékařskou stáž. Pár se tajně vzal v prosinci roku 2000, poté co o několik měsíců dříve Bašár al-Asad obsadil post svého zesnulého otce. Novému prezidentovi bylo v té době 35 let, Asmě 25.

Jako první dáma Sýrie si Asma al-Asad rychle získala lásku národa a popularitu na Západě. Pár byl považován za progresivní, připravený učinit ze Sýrie otevřenější zemi. V rámci svého nového statusu se Asma začala zabývat charitou. Západní tisk občas srovnával první dámu s Jackie Kennedyovou či princeznou Dianou. Říkalo se jí „pouštní růže“. Avšak po zahájení války v Sýrii se image Asmy, jako i jejího manžela, na Západě náhle změnila, a z „pouštní růže“ se stala „první dáma pekla“.