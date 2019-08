Noviny Guardian se omluvily za falešná obvinění na adresu Sputniku

V dubnu došlo k požáru v pařížském Notre Dame. Korespondent Sputniku France pořídil fotografii zachycujícící planoucí katedrálu a před ní jsou dva usmívající se mladí lidé východního vzhledu, kteří procházejí pod policejní ohraničující páskou.

© Sputnik / Lidé u katedrály Notre Dame, kde došlo k požáru

Redakce fotografii nijak nekomentovala. Obrázek se rozšířil na internetu a uživatelé sociálních sítí jej použili jako důkaz, že muslimové údajně oslavují tragédii. Mezitím některá západní média obvinila Sputnik ze snahy ovlivnit vztah společnosti k muslimům.

Guardian zařadil 19. dubna tuto fotografii do svého výběru Fake or for Real na Instagramu. Noviny kategorizovaly snímek jako falešnou zprávu a odvolaly se na názor amerických odborníků, kteří tvrdili, že fotografie byla upravena.

Sputnik naopak poskytl důkazy o tom, že snímek je původní, a to tak, že zveřejnil jeho zdroj se všemi metadaty.

Guardian však teprve po čtyřech měsících přiznal svůj omyl.

„Přesnost je pro nás důležitá, takže pokud jste fanouškem našeho projektu Fake or for real, přečtěte si prosím následující: ve vydání Fake or for real 19. dubna jsme předpokládali, že široce rozšířená fotografie pořízená během požáru v Notre Dame byla upravena. Držitel autorských práv na fotografii nás kontaktoval a my přiznáváme, že fotografie nebyla upravena. Omlouváme se za to, že jsme tvrdili něco jiného,“ je uvedeno v příspěvku, který zaslal Guardian na Instagram Stories.