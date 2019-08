Německý detektiv může předložit Rusku a Malajsii materiály v kauze MH17

Německý detektiv Josef Resch, který vyšetřoval na soukromou objednávku katastrofu malajsijského Boeingu v nebi nad Donbasem, Sputniku oznámil, že se může obrátit na Rusko, Malajsii a další země s návrhem zveřejnit jeho informaci o příčinách tragédie, jména osob, které za to odpovídají, a také údaje z amerických družic, jimiž disponuje.

Detektiv slíbil, že zveřejni své informace, nebude-li mezinárodní vyšetřování v čele s nizozemskou prokuraturou nijak reagovat na jeho opětovný návrh těchto důkazů.

Jména nejsou známá

Dříve se pokusil předat Nizozemsku, jehož prokuratura řídí Společnou vyšetřovací skupinu (JIT), nové materiály o katastrofě MH17, na něž se nebral ohled v posledních prohlášeních JIT v červnu, nizozemská strana to ale odmítla kvůli podmínce zveřejnit důkazy za přítomnosti představitelů médií.

„Teď ještě jednou napíši JIT, spolu se svým advokátem, bude to rozšířeno na mezinárodní úrovni, a podíváme se, jaká bude reakce. Nemohu nikoho z JIT anebo z jakékoliv jiné organizace donutit k tomu, aby tyto důkazy přijali… Můžeme ale předpokládat, že v tomto případě (když JIT důkazy nepřijme) vystoupím veřejně spolu s Malajsií, Ruskem a jakýmkoliv jiným státem, který se bude chtít toho zúčastnit… Bude to zveřejnění spolu s jakýmkoliv státem, který se toho zúčastní,“ řekl Resch.

Kdy hovořil o konkrétních osobách odpovědných za tuto katastrofu, uvedl, že „při zveřejnění bude všechno uvedeno, kdo to byl… i s jejich jmény“. Odmítá je ale zveřejnit už teď.

Snímky z amerických družic

Detektiv prohlásil, že by chtěl zapojit do zkoumání svých důkazů i jiné země včetně Nizozemska, Ukrajiny, Malajsie, Austrálie, Německa, Belgie a USA.

„Mám fotografie z družic, které prý už nemají USA… Budou také zveřejněny,“ řekl Resch a dodal, že družicové fotografie „hrají samozřejmě svou roli“ ve vyšetřování. Upozornil na nedůslednou reakci JIT v této otázce, protože dříve „se neustále tvrdilo, že fotografie z družic jsou potřebné, v jistém okamžiku už ale nebyly potřebné, snad proto, že už to nebylo pro ně důležité“.

Je ochoten být svědkem u ESLP

Podle slov detektiva byla vláda SRN informována o zatajování informace v kauze MH17, i když tvrdí pravý opak, a jméno osoby vinné ze zatajování je obsaženo v materiálech, které shromáždil.

Resch v interview prohlásil, že je ochoten vystoupit v Evropském soudu pro lidská práva (ESLP) jako svědek na základě žalob příbuzných obětí katastrofy MH17 v nebi nad Donbasem v červenci 2014, bude-li takové řízení zorganizováno.

Německý advokát Elmar Giemulla Sputniku oznámil, že hodlá získat Resche pro kauzu MH17 v ESLP, přijme-li soud tuto žalobu. Giemulla zastupuje zájmy příbuzných čtyř občanů SRN, kteří zahynuli v katastrofě MH17.

Žert

Resch promluvil také o tom, že v průběhu roku 2016 ho vyslýchali na spolkovém úřadu trestní policie v Kolíně nad Rýnem a u Spolkového soudu v Karlsruhe za účasti soudkyně Renaty Wimmerové a zástupce generální prokuratury Christiana Ritschera.

„Bylo nápadné, že se kauza rozpadává, a ti (zástupci prokuratury SRN) mému advokátovi řekli: ať pan Resch řekne, že to byl žert, gag, a pošlou to do Nizozemska, a budou všichni spokojeni, a všechno skončí,“ řekl detektiv. Podle Reschových slov, ho tento návrh šokoval, protože „nelze žertovat o smrti 298 lidí“.

„Začal jsem tehdy pochybovat o tom, zda sami věří v to, co dělají“, řekl Resch.

Reschovo vyšetřování

Josef Resch se věnoval vyšetřování katastrofy MH17 od roku 2014. Objednavatel, jehož jméno Resch kvůli podmínkám dohody neuvádí, mu nabízel odměnu ve výši nejdřív 30, a pak dalších 17 milionů USD za informaci o příčinách katastrofy. V polovině roku 2015 se obrátil na detektiva informátor, který mu předložil cennou informaci. Dostal za to odměnu v částce 15,5 milionu, která mu byla zaplacena v hotovosti třemi různými měnami – eury, USD a švýcarskými franky. Podle Reschových slov dostával nejednou anonymní výhrůžky v souvislosti s tímto vyšetřováním. Kromě toho byla v jeho bytě vykonána domovní prohlídka, a jeho bankovní schránka, v níž byl uložen dokument v kauze MH17, byla ve Švýcarsku otevřena na žádost Nizozemska.

Katastrofa MH17

Malajsijský Boeing, let MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, havaroval 17. července 2014 u Doněcka. Na jeho palubě bylo 298 lidí, všichni zahynuli. Kyjev obvinil z katastrofy domobrance, ti ale prohlásili, že nemají prostředky, jimiž by mohli sestřelit letadlo v takové výšce. Společná vyšetřovací skupina, která vyšetřuje okolnosti katastrofy pod vedením generální prokuratury Nizozemska bez účasti RF, zveřejnila později předběžné výsledky. Vyšetřovatelé tvrdí, že Boeing byl sestřelen protiletadlovým raketovým komplexem Buk, který patřil 53. protiletadlové raketové brigádě OS RF z Kurska. Jak prohlásil náměstek generálního prokurátora RF Nikolaj Vinničenko, ruská strana předala Nizozemsku nejen údaje z ruských radarů, ale i dokumentaci, která svědčí o tom, že raketa z komplexu Buk, která Boeing zasáhla, patřila Ukrajině, tuto informaci ale vyšetřovatelé ignorovali.

MZV RF nejednou prohlásilo, že obvinění Ruska z podílu na katastrofě malajsijského Boeingu, které předkládá JIT, není ničím podloženo a je politováníhodné, a že vyšetřování je předpojaté a jednostranné. Prezident RF Vladimir Putin později uvedl, že Rusko nepouštějí k vyšetřování katastrofy letadla na východě Ukrajiny a Moskva může uznat výsledky vyšetřování jen v případě, když se ho bude plnoprávně účastnit. Všechny rakety, jejichž motor ukázala nizozemská komise pro vyšetřování katastrofy MH17, byly recyklovány po roce 2011, oznámili na Ministerstvu obrany RF. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nejednou prohlásil, že Rusko kategoricky odmítá obvinění z podílu na katastrofě malajsijského letadla.

Červnové závěry JIT

V červnu oznámila mezinárodní vyšetřovací skupina v kauze MH17 jména čtyř podezíraných osob. Podle jejího prohlášení jsou to Rusové Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov, a také Ukrajinec Leonid Charčenko. Vyšetřovací skupina se domnívá, že se podíleli jak na přepravě komplexu Buk na bojovou pozici v Donbasu, tak i na útoku na malajsijský Boeing, a jak prohlásil zástupce JIT, budou jim sdělena obvinění z vraždy a budou na ně vydány mezinárodní zatykače. JIT rovněž oznámila, že soudní řízení v kauze MH17 se bude konat v Nizozemsku a bude zahájeno 9. března 2020.

Reakce Ruska a Malajsie

Když komentovalo nová prohlášení mezinárodní vyšetřovací skupiny, MZV RF je znovu označilo za nepodložená obvinění na adresu Ruska a zdůraznilo, že JIT neuvedla žádné konkrétní důkazy na podporu svých neoprávněných prohlášení na adresu Moskvy. Na MZV RF vyvrátili výroky o odmítnutí Ruska spolupracovat při vyšetřování katastrofy MH17 a prohlásili, že Moskva bude vyšetřování pomáhat, aby byla zjištěna pravda o katastrofě letadla, a aby byli skuteční viníci tragédie potrestáni. Přitom na MZV RF uvedli, že Rusko má i nadále oprávněné otázky ohledně kvality práce JIT.

O nedůvěře k závěrům mezinárodního vyšetřování promluvil také premiér Malajsie Mahathir Mohamad, který řekl, že USA, Nizozemsko a Austrálie ve skutečnosti nemají zájem na tom, aby byly zjištěny příčiny katastrofy a skuteční viníci tragédie, ale prostě se rozhodly, že nést odpovědnost za to musí Rusko.

Ve filmu reportérů z Nizozemska a Ruska Maxe van der Werffa a Jany Jerlašovové, v němž se koná interview malajsijského premiéra, jsou uváděny rovněž názory německého a také malajsijského odborníka, kteří hovořili o tom, že Služba bezpečnosti Ukrajiny zredigovala záznamy rozhovorů, které byly předloženy jako důkazy v kauze katastrofy MH17 na Donbasu.