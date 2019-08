Západní média lžou a vymýšlejí chaos, který ve Venezuele neexistuje, říká novinářka

V reakci na americké počínání se tisíce lidí vydaly do ulic hlavního města Venezuely, Caracasu, aby vyjádřily podporu prezidentovi země Nicolásu Madurovi.

Od ledna je Venezuela ve stavu politické krize, kdy krátce poté, co Nicolás Maduro složil prezidentskou přísahu, proti němu začaly masové protesty. Předseda venezuelského Národního shromáždění Juan Guaidó se nezákonně prohlásil za prozatímní hlavu státu. Uznání však získal od mnoha západních stran, včetně Spojených států.

Od té doby Washington a jeho spojenci obviňují Madurovou vládu, že nemůže urovnat potravinářskou krizi. Nezávislá novinářka Eva Bartlettová, která letos navštívila zemi, říká, že to není pravda. Dodává, že západní média nepravdivě popisují tamní skutečnou situaci.

Sputnik: Proč jste se rozhodla jít do Venezuely?

© Fotolia / Zhz_akey Čína má silný trumf v obchodní válce Stalo se to náhodou. Mírová delegace odjela z Ameriky, a tak jsem se k nim na první týden připojila. Bylo to velmi zajímavé, protože jsme pak mohli jít do mnoha různých oblastí, do těch nejchudších oblastí. Také jsme se setkali s představiteli občanské společnosti a zástupci vlády, včetně prezidenta Madura a ministra zahraničí Jorge Arreazy.

Byla jsem nejenom v centru Caracasu, ale navštívila jsem to, co je známo jako nejchudší barrio (pozn. redakce čtvrt) v Latinské Americe – Petare. A všude, kde jsem byla, jsem viděla lidi, kteří teda hladově nevypadali. Viděla jsem obchod s jídlem, masem, sýry, zeleninu. Takže jsem dospěla k tomu, že média vytvářejí krizi, která neexistuje. Existuje chudoba, ale ne ta, jakou prezentují média, že všichni jsou hladoví a všichni jedí z odpadků.

Během této doby došlo ke dvěma hlavním výpadkům elektřiny, které venezuelská vláda připisuje zásahům a sabotáži americké vlády. I v té době, kdy byli lidé bez elektřiny, bez vody atd., zůstávali v klidu a navzájem si pomáhali.

Co vás nejvíce zaujalo, když jste přijela do Venezuely?

Lidé, protože většinou to jsou nejchudší lidé Venezuely, ale jejich duch je velmi působivý. Jsou nejen dobře informovaní, ale jsou také nadšení. V chudých oblastech ve Venezuele jsem viděla, jak lidé spolupracují, jsou plni naděje, inspirující a pracovití.

Druhou věcí je, že ženy mají ve společnosti velkou roli, je to velmi rovnoprávná společnost. Ženy jsou ve Venezuele velmi silné a ve skutečnosti se zaměřují na vzdělávání mládeže, takže jsem se ve Venezuele setkala se skvělým pocitem sounáležitosti.

K jakým závěrům jste dospěla po své cestě do Venezuely? Jaké věci, které jste slyšela nebo pozorovala, byly pravdivé, a co bylo jen běžnou propagandou mainstreamových médií?

No, musím upřímně říci, že jsem byla pouze v Caracasu. Hlavním důvodem je, že moje španělština je velmi, velmi slabá. Ale setkala jsem se s běžnými lidmi, lídry komunit atd. Můžu říci, že prezident Maduro má širokou základnu podpory.

Nemám dostatek údajů z první ruky, abych mluvila o přesné statistice, ale co obecně vidím, je to, že zprávy západních médií o Venezuele jsou paralelní tomu, co píší ohledně Sýrie, Libye, Iráku, Severní Koreji a dalších oblastí, na které se imperialistické národy chtějí zaměřit. A to, ať už aby svrhly vedení a získaly suroviny, nebo jednoduše odstranily sílu, kterou nechtějí, aby existovala.

Používají se tedy stejné taktiky. Extrémně a velmi směšně očerňují vedení a jsou velmi hrubí. Západní vedení je velmi urážlivé, pokud jde o Rusko, Sýrii, Venezuelu. Nejde jen o kritiku politiky - kritizují konkrétního člověka. A také vysílají velmi přehnanou propagandu o tom, co se děje na zemi. Dospěla jsem k tomu, že západní média lžou a vymýšlejí chaos, který neexistuje.

Uvedený názor se nemusí shodovat s názorem redakce