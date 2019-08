Huawei prozradil svůj nový operační systém, který nahradí Android

Richard Yu začal konferenci velkými čísly: prodeje počítačů vzrostly o 300 %, prodeje přenosné elektroniky o 200 %. Společnosti Huawei patří 35 % čínského trhu, ve světě podíl korporace činí 17,6 %.

Na začátku konference Richard Yu pohovořil o situaci na trhu operačních systému. Podle ředitele Huawei spočívá velký problém v tom, že zařízení fungují pod řízením různých operačních systémů. Vznikají problémy spojené s produktivitou, rychlostí a bezpečností.

Richard Yu uvedl, že tyto problémy má vyřešit vlastní operační systém Huawei – Harmony OS. Smyslem názvu je snaha přinést světu více harmonie.

Nový informační systém sedí flexibilně k různým zařízením, jak k hodinkám, tak i k počítači. Ředitel Huawei zdůraznil, že nový operační systém je bezpečnější než ostatní: operační systémy využívají jeden druh ochrany pro všechny moduly, zatímco Harmony OS zajišťuje samostatnou ochranu pro každý jednotlivý modul – pro rozhraní, úložiště, čip atd.

Ředitel také upozornil, že Harmony OS se dá využívat v nejnáročnějších oblastech z hlediska bezpečnosti.

„Kauza Huawei“

V létě tohoto roku se rozpoutala tzv. kauza Huawei. Ministerstvo obchodu USA zařadilo v polovině května Huawei na černou listinu (tzv. black list), což společnosti znemožňuje nakupovat součástky a technologie amerických výrobců. Huawei je také na seznamu společností, kterým je zakázáno obchodovat s americkými firmami bez patřičných licencí.

I společnost Google již pozastavila spolupráci s Huawei, a to ve sférách, které vyžadují převod zařízení, softwaru a technických služeb, s výjimkou těch, které jsou veřejně dostupné na základě otevřené licence. Americká společnost zbavila Huawei, mimo jiné, i přístupu k aktualizacím operačního systému Android, kterým jsou vybaveny chytré telefony této čínské společnosti. Později Ministerstvo obchodu USA svolilo k tomu, aby byla Huawei poskytnuta dočasná povolení, a to do 19. srpna. Ta mají umožnit podporu existujících komunikačních sítí a aktualizace softwaru klientům.

Podle amerických tajných služeb spolupracuje Huawei s čínskou rozvědkou. Washington proto varuje své spojence v Evropě před účastí Huawei na vývoji sítě 5G. Podle Američanů totiž čínská společnost ve svých technologiích instaluje tzv. „zadní vrátka“, která by mohla být využita pro ochromení kritické infrastruktury. Čína veškerá obvinění vůči Huawei odmítá a tvrdí, že se jedná o nekalou konkurenci ze strany Spojených států.

Kromě toho společnost obviňují i z porušení sankcí proti Íránu. Kvůli tomu byla v Kanadě na žádost USA zadržena finanční ředitelka Huawei Meng Wan-čou. Ta je v současnosti v domácím vězení ve Vancouveru a Spojené státy usilují o její extradici.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE na konci loňského roku varoval i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Podle něj používaní softwaru i hardwaru v kritické infrastruktuře těchto společností představuje riziko. Proti tomuto stanovisku se však ostře ohradil český prezident Miloš Zeman, podle kterého tím byly ohroženy české obchodní zájmy.