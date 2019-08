Francie nepotřebuje žádné povolení k vyjádření svého stanoviska vůči Íránu, zněla odpověď Trumpovi

Ve čtvrtek Trump uvedl, že Spojené státy se v dialogu s Íránem obejdou bez prostředníků, kteří jako třeba francouzský prezident Emmanuel Macron vysílají islámské republice „rozporuplné signály“. Zdůraznil, že nikdo není zmocněn zastupovat Spojené státy v dialogu s Íránem.

„Ohledně Íránu Francie vyjadřuje své svrchované stanovisko. Je pevně odhodlána k míru a bezpečnosti v regionu, je odhodlána snižovat napětí a nepotřebuje k tomu žádné povolení,“ uvádí se v prohlášení Le Driana, které bylo rozesláno tiskovou službou francouzského ministerstva zahraničí.

Francouzský ministr zdůraznil, že Paříž je věrná Vídeňské úmluvě z roku 2015.

„Francie respektuje svůj podpis (pod tímto dokumentem), jako to dělají ostatní smluvní strany s výjimkou Spojených států, a naléhavě žádá Írán, aby se vrátil k plnění svých závazků,“ uvádí se.

„Prohloubení napětí vyžaduje politické iniciativy, aby se našly podmínky pro dialog. To je přesně to, co prezident Macron dělá zcela transparentním způsobem s našimi partnery, zejména s evropskými zeměmi, které dohodu podepsaly. Samozřejmě informuje americké úřady. Je nutné se připojit k úsilí, aby se tato konfliktní situace nestala nebezpečnou konfrontací,“ uvedl Le Drian.

Íránský ministr obrany vzkazuje Izraeli: Vaše vojenské angažmá v Perském zálivu skončí katastrofou https://t.co/i9TkKeXC2P pic.twitter.com/RoufUqrvwJ — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 9. srpna 2019

Íránská jaderná dohoda

V roce 2015 dosáhl Írán a šestka mezinárodních vyjednavačů (Rusko, USA, Velká Británie, Čína, Francie, Německo) historické dohody o urovnání mnohaletého problému íránského atomu.

Byl schválen Společný všeobecný akční plán, jehož splnění znamenalo pro Írán zrušení předcházejících ekonomických a finančních sankcí ze strany Rady bezpečnosti OSN, USA a EU.

V květnu 2018 učinil Donald Trump prohlášení o vystoupení Washingtonu z této dohody. Informoval rovněž o obnově všech sankcí proti Teheránu, včetně druhotných proti ostatním zemím spolupracujícím s Íránem. Později ale USA udělily výjimku projektům v Araku, Fordu a rusko-íránskému projektu jaderné elektrárny v Bušeru. Za cíl bylo také vyhlášeno úplně zastavení exportu íránské ropy.

Zbývající pětka a Teherán se domluvily na vývoji finančního nástroje pro transakce mimo americké sankce.

8. května, v den výročí vystoupení USA z dohody, zaslal Trump pět dopisů členským státům o pozastavení plnění dvou bodů dohody, jež se týkají úschovy zásob obohaceného uranu a těžké vody.

Írán poskytl pětce 60 dní na splnění všech závazků ohledně zajištění zájmů Teheránu, včetně těch v bankovní a ropné sféře. V opačném případě má být dalším krokem pozastavení modernizace reaktoru v Araku a také zastavení omezování obohacování uranu, prohlásili v islámské republice.

Tentýž den zavedl Trump sankce proti těžbě a výrobě železa, oceli, hliníku a mědi v Íránu.