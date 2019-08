Onkolog odhalil sedm příznaků rakoviny

Lékař uvedl sedm příznakům, kterým by lidé měli věnovat pozornost:

jakékoliv neobvyklému krvácení nebo vylučování;

zatvrdlinám na těle;

jakékoliv dlouho nehojící se ráně;

problémům se střevy nebo močovým měchýřem;

ochraptělosti nebo dlouhodobému kašli;

žaludečním potížím nebo problémům s polykáním;

jakýmkoliv pozorovatelným změnám v bradavicích nebo znaménku.

Odborník zdůraznil, že rakovina už není fatálním onemocněním.

„Naučili jsme se rakovinu léčit. Dokonce ji dokážeme zcela vyléčit, pokud je odhalena v počátečním stádiu,“ oznámil lékař v rozhovoru pro časopis Profil.

Rakovina už je léčitelná

Abašin proto poznamenal, že zodpovědný přístup k prvním signálům onemocnění ve většině případů pomůže k vyléčení nemoci.

Podle něj rakovina odhalená v prvním a dokonce druhém stádiu lze dnes ve většině případů zcela vyléčit, navíc se nebude nijak projevovat ani v budoucnu. Rakovina objevená ve třetím stádiu lze někdy dlouhodobě udržovat pod kontrolou jako chronické onemocnění, aniž by to narušilo kvalitu života pacienta. Kdežto pokud lékaři objeví rakovinu, která už se rozvinula do čtvrtého stádia, jde pouze o prodlužování života na maximálně možné (nedlouhé) období.

Onkolog v rozhovoru také doporučil, aby lidé neignorovali jakékoliv neobvyklé zdravotní příznaky a okamžitě navštívili lékaře.

Hlavní příčina rakoviny

Vědci z Baylorovy lékařské koleje zjistili příčiny dysfunkce genu, který chrání organismus před vznikem rakovinových buněk.

Odborníci prozkoumali 10 225 vzorků tkání vyčleněných z 32 druhů rakovinových nádorů a porovnali jejich DNA s 80 tisíci různými mutacemi v databázích. Informace o nich byly shromažďovány za tři poslední desetiletí. Ukázalo se, že u pacientů s nízkým přežitím byly často pozorovány mutace v genu TP53, který má v normální situaci zastavovat růst a dělení buňky při jejím poškození nebo stresu.

Vědci rovněž objevili 4 geny, jejichž vysoká aktivita v nádorech s mutací v TP53 rovněž souvisí se špatnou prognózou pro pacienty. Kromě toho, v 91 % všech případů onemocnění na rakovinu jsou pozorovány vady v obou kopiích genu TP53. Ke ztrátě druhé normální kopie dochází nejčastěji kvůli duplikaci (kopírování) první vadné kopie. Změny v genu souvisí s nestabilitou genomu, kdy bílkovina kódovaná TP53 se účastní zajištění celistvosti chromozómu.