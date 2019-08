Foto: Modelka Ratajkowski zveřejnila fotku s neoholeným podpažím a vyjádřila se o feminismu. Znepokojila tím celý svět

Ratajkowski snímek vyfotila pro americký časopis Harper Bazaar. V příspěvku vysvětlila, proč by se ke každé ženě měli ostatní chovat s důstojností a respektem.

„Pravdou je, že ženou jsem byla vždycky ráda. Když mi bylo 12 nebo 13 let, ráda jsem si zkoušela krajkové podprsenky a malovala jsem si rty lepivým leskem. Bylo to tak zábavné! Samozřejmě si jsem jistá, že většina mých dřívějších experimentů o tom, co to znamená být dívkou, se konala pod silným vlivem mizantropné kultury. Jsem si jistá, že způsob, jakým teď projevuji svou sexualitu, bude také kritizován. Je to ale můj výběr, ne? Není to podstata feminismu – svoboda volby?“ sdílela modelka.

Emily Ratajkowski vyprávěla také o svobodě volby, včetně té, která se týká se vzhledu.

„Pokud se rozhodnu oholit si podpaží nebo si nechat narůst vlasy, je to moje věc. Pro mě jsou vlasy na těle další příležitostí pro ženy, aby projevily svou schopnost rozhodovat se. Toto rozhodnutí je založeno na tom, jak se chtějí cítit, a jejich asociacích s tím, zda budou chtít mít vlasy nebo ne,“ uvedla hvězda.

Skoro 24 milionů sledujících jejího oficiálního účtu na Instagramu bylo z několika důvodů nespokojeno s její názorem.

Většinou byla obviněna z pokrytectví. Modelce vyčetli, že podstatu feminismu chápe špatně.

„Takže feminismus je pro tebe keř v podpaží? Promiň, ale pro mě je to nechutné,“ napsala jedna ze sledujících.

Další sledující poznamenal, že dokonce i s neoholeným podpažím se Emily podařilo vytvořit dokonalý snímek s dokonalou tváří a tělem.

Další sledující zdůraznil, že na jiných fotografiích je Ratajkowski vždy s oholeným podpažím.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We’re into you, August. @splashnews Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 1 Авг 2019 в 2:36 PDT

„Být feministkou neznamená vykašlat na hygienu,“ uvedla další účastnice diskuse.

Emily Ratajkowski je 28letá americká modelka a herečka. Narodila se ve Velké Británii, později se přestěhovala do Kalifornie. V roce 2009 se během studia na univerzitě začala naplno věnovat modelingu.