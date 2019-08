USA mohou zopakovat Reaganův neúspěch kvůli Severnímu proudu 2, tvrdí Bloomberg

Nerozhodné pokusy USA zabránit výstavbě plynovodu Severní proud 2 připomínají neúspěch bývalého prezidenta Ronalda Reagana v podobné iniciativě ze začátku 80. let, píše Bloomberg s odvoláním na staršího vědeckého pracovníka Oxfordského ústavu pro energetické výzkumy Jonathana Sterna.

Senát amerického Kongresu ještě nehlasoval pro návrh zákona o sankcích proti výstavbě ruského potrubí, které je už skoro hotové a má být podle plánu dostavěno v tomto roce. Agentura připomíná, že v Reaganově době se Spojené státy také pokusily omezit export sovětského plynu do Evropy, jejich opatření však nebyla úspěšná.

„Narazily tehdy na odpor a byly neefektivní a myslím si, že i dnes můžeme očekávat podobný výsledek. Už je příliš pozdě na to, aby to mělo všechno nějaký význam. Větší část potrubí už byla totiž položena, jen pokud se USA nepokusí uplatnit sankce se zpětnou působností, které by mohly podle mého názoru opravdu vyvolat bouři na té straně Atlantiku,“ řekl Stern.

Severní proud 2

Severní proud 2 předpokládá položení dvou potrubí plynovodu na dně Baltského moře z Ruska do Německa.

Potrubí povede přes územní vody a výlučné ekonomické zóny Německa, Dánska, Švédska, Finska a Ruska. Dokončení projektu je v plánu do konce tohoto roku.

Pro realizaci projektu vystupují Německo a Rakousko, které mají zájem na spolehlivých dodávkách plynu, a také Norsko, jehož vláda drží 30 procent akcií společnosti Kvaerner, která patří mezi dodavatele výstavby.

Na začátku srpna vydání Politici informovalo o tom, že sankce, které chtějí USA zavést proti Nord Stream 2, jeho výstavbu nezastaví, rozeštvou ale USA s Německem.

Místo aby chránily Evropu před „špatným“ vlivem Ruska, tyto sankce naopak poškodí vztahy USA a Německa a sblíží Rusko ještě více s Čínou. Takže chtějí-li američtí poslanci opravdu zmenšit vliv Ruska na Evropu, měli by podpořit projekt plynovodu.

Jak zdůraznil autor článku, sankce nemohou změnit Gazprom, jeho evropské partnery nebo politiku Kremlu. Nemohou ani zastavit výstavbu plynovodu, který je hotov už na dvě třetiny. Dokonce když některé společnosti kvůli sankcím odmítnou účast v projektu, jiné v něm zůstanou. Tím spíše, že německá vláda už Trumpovy hrozby odmítla.