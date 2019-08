„Své jaderné rakety by si měli vzít s sebou.“ V Německu zareagovali na možné stáhnutí části amerických jednotek

„Je opravdu urážlivé očekávat, že americký daňový poplatník bude i nadále platit za více než 50 000 Američanů v Německu, zatímco Němci používají svůj přebytek v obchodní bilanci pro domácí účely,“ řekl Grenell DPA.

Dříve americká velvyslankyně v Polsku Georgette Mosbacherová napsala na Twitteru, že Polsko oproti Německu plní své závazky vůči NATO v oblasti výdajů na obranu. Uvedla, že by „uvítala, kdyby americké jednotky v Německu přišly do Polska“.

„Prezident (Donald) Trump má pravdu a i Georgette Mosbacherová má pravdu. Řada prezidentů žádala největší ekonomiku Evropy, aby platila za svoji obranu. To je požadavek, který se protáhl přes mnoho let a mnoho vlád,“ uvedl Grenell .

Podle něj nyní nastal okamžik, kdy musí Američané a americký prezident reagovat.

Trump reagoval vyhýbavě

Před svou cestou do státu New York a New Jersey odpověděl Donald Trump na řadu otázek novinářů, včetně možného částečného přemístění amerických jednotek z Německa do Polska. Prezident se však této otázce vyhnul. Uvedl jenom, že polské úřady jsou připraveny rozmístit americké vojáky na vlastní náklady.

„Polsko je náš skvělý přítel. Navrhli postavit (pro americké jednotky umístěné na polském území) vojenskou základnu v hodnotě mnoha miliard dolarů, a Spojené státy za to neposkytují žádné příspěvky…Měla by to být jen taková ujednání, a ne tyto hloupé dohody, které jsme uzavřeli se všemi ostatními zeměmi, které se nás snaží využít pro vlastní účely,“ řekl Trump.

Reakce z Německa

Lídr německé levice v Bundestagu Dietmar Bartsch reagoval na prohlášení amerického velvyslance, píše Hannoversche Allgemeine. Podle něj by Berlín měl vzít Gernellův návrh vážně a projednat jeho realizaci s Washingtonem.

„Pokud Američané stáhnou své jednotky, sé jaderné rakety by si měli vzít s sebou. A samozřejmě by je měli vzít domů, ne do Polska, jinak to způsobí prudké zhoršení vztahů s Ruskem, což je v rozporu se zájmy Německa a Evropy,“ uvedl politik.

V Německu se nachází většina amerických vojáků v Evropě – celkem je jich 35 tisíc. Sem patří také 17 tisíc amerických a 12 000 německých civilistů, kteří jsou zaměstnáni v amerických jednotkách.

V polovině června během společné tiskové konference s polským prezidentem Andrzejem Dudou ve Washingtonu Trump oznámil, že Varšava postaví na vlastní náklady zařízení pro rozmístění 1 000 amerických vojáků. Dodal, že Spojené státy mohou zvýšit svůj vojenský kontingent v Polsku kvůli přesunu sil z Německa. Šlo o cca 2 000 vojáků.

Dříve se země NATO zavázaly zvýšit výdaje na obranu na 2 % HDP. Největší částku do rozpočtu aliance dává USA a Trump za to opakovaně spojence kritizoval. Zejména upozornil na nedostatečný příspěvek Německa. Podle něj tvoří německé výdaje na obranu „pouze“ 1 % HDP a země „by měla platit mnohem víc“. Německo letos očekává výdaje na obranu v hodnotě 1,36 % HDP.