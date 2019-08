Roskosmos si patentoval „družici sebevraha“

Roskosmos dostal koncem července patent na vynález družice, která se ve vesmíru samovolně rozkládá. Vyplývá to z databáze Federální služby intelektuálního vlastnictví.

Přihlášku na patent podala státní korporace v roce 2017. Uvádí se v ní, že povel na sebezničení má být odvysílán ze země v případě ukončení použití družice nebo jejího vyřazení z provozu.

Družice se má „vypařit“ působením faktorů kosmického prostoru, především jde o ohřátí. Autoři proto navrhují vyrábět součásti takových přístrojů z materiálů, které mají vlastnost sublimace (přechodu při ohřívání z tuhého do plynného stavu mimo tekutou fázi).

Navrhuje se například pokrývat rozkladatelný materiál družic zvláštní ochrannou vrstvou, která se pak odstraní, anebo provádět automatické ohřívání družice na teplotu tavení jejích součástí.

Vynález má za cíl zkrátit dobu existence přístroje na oběžné dráze.

Kosmické smetí

Problém kosmického smetí znepokojuje už dávno vědce a inženýry. V roce 2016 odborníci Roskosmosu dospěli k závěru, že když se tento problém nebude řešit, za 100 až 200 let se může rozvoj vesmírné aktivity zastavit, protože celá oběžná dráha kolem země bude zasypána úlomky přístrojů.

Podle informace programové kanceláře NASA pro kosmické smetí se 1. dubna nacházelo na oběžné dráze 19404 umělých objektů. Ruské ministerstvo obrany ze své strany oznámilo, že 1. ledna bylo v jeho katalogu přes 16 tisíc kosmických objektů. Z toho 13 procent tvořily fungující družice a všechno ostatní bylo kosmické smetí. Podle odhadů Roskosmosu se nachází nyní v prostoru kolem země 600 až 700 objektů kosmického smetí o velikosti přes jeden centimetr.

V závislosti na výšce oběžné dráhy se na ní mohou družice nacházet několik dní až mnoho tisíc let. Oběžné dráhy vyšší než 36 tisíc kilometrů se označují za „pohřební“. Převádějí se na ně totiž přístroje, které svou misi ukončily. Ještě existuje jeden způsob, a to je navádění družic z nízkých oběžných drah do atmosféry, v níž shoří. Kromě toho se vyvíjejí v různých zemích nové způsoby likvidace kosmického smetí – harpuny, sítě a zužitkování na oběžné dráze.

Již dříve bylo oznámeno, že ruští vědci spolu se zahraničními kolegy zkoumají možnost instalace laseru na ISS pro likvidaci smetí, které překáží letu stanice.