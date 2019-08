Obviněný ze zneužívání dětí Jeffrey Epstein údajně spáchal sebevraždu

Zpráva o sebevraždě Jeffreyho Epsteina přišla několik týdnů po spekulacích, že americký finančník byl nalezen zraněný a nereagoval na podlaze v jeho vězeňské cele na Manhattanu. Už v té době většina médií psala o tom, že by mohlo jít o pokus o sebevraždu.

Americký miliardář Jeffrey Epstein, který byl minulý měsíc zatčen kvůli obvinění ze zneužívání a obchodování s dětmi, spáchal sebevraždu v pátek v noci ve vězení v Metropolitním nápravném středisku na dolním Manhattanu.

Přesné načasování a okolnosti zatím nejsou jasné.

Jeho smrt přišla necelé tři týdny poté, co několik médií v USA oznámilo, že byl ve své cele objeven v bezvědomí, se škrábanci na krku, které si zjevně způsobil sám. Už v té době několik zpravodajských webů a novin předpokládalo, že se finančník pokusil zabít.

66letý finančník měl příští rok předstoupit před soud na základě několika obvinění z obchodování s dětmi a sexuálního napadení více než 30 nezletilých dívek. Epstein, který byl zatčen 6. července, prohlašoval, že nebyl zapojen do obchodování a zneužívání dětí, do kterého jsou zapojeny desítky nezletilých dívek nejméně od roku 2002 do roku 2005.

Dříve média psala o tom, že si měl v minulosti jako sexuální otrokyni pořídit slovenskou dívku. Z dokumentů, které má soud k dispozici, je zřejmé, že mezi jeho zajatkyněmi byla i Slovenka Naďa Marcinková, nesprávně označovaná pedofilem jako „moje jugoslávská sexuální otrokyně“.

V té v době jí nebylo ještě ani 18 let. Epstein ji nutil k lesbickému sexu s jinou dívkou, poté ji znásilnil a jako „odškodné“ jí věnoval v roce 2005 vůz Dodge Neon a tisíc dolarů v hotovosti.

V roce 2005 podala jistá žena na policii v Palm Beach prohlášení, že její 14letá nevlastní dcera byla dopravena do Epsteinovy tamní vily, kde se pro něj měla svéknout a provést mu masáž. Policie na základě toho začala jedenáctiměsíční utajované vyšetřování, do kterého se později přidala FBI.

Během něj bylo zjištěno, že Epstein platil za eskort dívek do svého sídla, se kterými měl následně sex a některé z nich byly nezletilé. Vyšetřování vyústilo v 53stránkové federální obvinění.