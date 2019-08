Separatisté se zmocnili prezidentského paláce v Jemenu, uvedl zdroj

„Síly bezpečnostního pásu s podporou jednotek loajálních k němu získaly kontrolu nad prezidentským palácem po čtyřech dnech bojů,“ uvedl zdroj.

Poznamenal, že saúdské síly rozmístěné v paláci ustoupily od vojenské základny mezinárodní koalice v oblasti Al-Barik západně od Adenu.

Pád moci?

Převod prezidentského paláce v Adenu do Jemenu do rukou separatistů povede k poklesu Hadího moci a ke ztrátě legitimity operace arabské koalice v Jemenu, řekl Fuad Rashid, tajemník jižního hnutí Al-Hirak na jihu.

„Maashikův palác je dnes symbolem nejen legitimní autority, ale i arabské koalice, protože kromě vlády ukládá i armádu ze Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Jeho pád povede také k pádu jemenské legitimní autority a legitimitě přítomnosti arabské koalice v zemi,“ uvedl Rashid.

Dříve v sobotu jemenský ministr obrany a šéf generálního štábu oznámili, že armáda byla na straně prezidenta Abda Rabú Mansúr Hádího.

Informace o zabavení tábora 39. brigády přišly několik hodin poté, co přechodná rada ustanovila kontrolu nad dvěma dalšími tábory patřícími třetím a čtvrtým brigádám za účelem ochrany prezidentského paláce Maashik.

Střety mezi silami „bezpečnostního pásu“ a silami loajálními k prezidentu Jemenu, Abd Rabbú Mansúr Hádí, pokračují od středy. Přechodná rada jižního Jemenu oznámila všeobecnou mobilizaci a vyzvala příznivce, aby šli do prezidentského paláce čelit islámské straně.

Zdroj ve vojenské nemocnici Basheyb dříve řekl, že od začátku střetů v Adenu bylo do nemocnic dodáno celkem osm mrtvých a 61 zraněných.

Co se děje v Jemenu

Od srpna 2014 v Jemenu pokračuje boj mezi legitimní z pohledu světového společenství vládou Jemenu a povstaleckými hnutími, které dříve podporovaly síly, které byly loajální vůči bývalému prezidentovi Alí Abdalláhu Sálihu. Do nejaktivnější fáze se konflikt dostal při invazi arabské koalice, ke které v březnu 2015 vyzval současný prezident republiky Abd Rabú Mansúr Hádí.

Saúdská Arábie na začátku operace vyčlenila 150 000 vojáků a 100 letounů. Do leteckých útoků se zapojily i stroje z Jordánska. Podporu a ochotu do zapojení do operace projevily Egypt, Maroko, Súdán a Pákistán. Spojené státy americké se rozhodly, že poskytnout logistickou a výzvědnou pomoc, do přímých bojů se ale zapojit nehodlají.