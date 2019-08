Německý politolog vysvětlil, proč nemůže Ukrajina vstoupit do EU

„Nedokážu si dnes za žádných okolností představit, že se taková země jako Ukrajina může stát členem EU nebo NATO,“ prohlásil expert.

Má za to, že by vstup Ukrajiny do NATO byl pro Západ krokem, který by vedl ke konfrontaci s Ruskem.

„Dokud je Ukrajina v nereformovaném stavu, ve kterém se dnes nachází, Evropané ji také nepřijmou,“ dodal Rahr.

Expert vyslovil názor, že Kyjev mohl během uplynulých 15 let provést potřebné reformy, to se ale nestalo, a čas byl promarněn, poněvadž Evropská unie byla na začátku století bohatší a silnější.

„Rozšíření Evropské unie na východ se konat nebude. Na Ukrajině tomu prostě musí rozumět,“ řekl Rahr na závěr.

Ukrajinská Nejvyšší rada schválila v únoru na návrh tehdejšího prezidenta Petra Porošenka změny v ústavě, jež zakotvují kurs země do EU a NATO.

Komisař pro evropskou sousedskou politiku a rozšíření EU Johannes Hahn předtím prohlásil, že není reálné mluvit v nejbližších letech o členství Ukrajiny v EU, Kyjev se má soustředit na implementaci dohody o přidružení k EU.

Bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen také prohlásil, že pro vstup do Aliance potřebuje Ukrajina dosažení řady kriterií, jejichž realizace bude trvat delší dobu.

V červenci tohoto roku český bývalý diplomat v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta prohlásil, že Západní politici včetně českého ministra zahraničních věcí jsou vždy připraveni hlasitě hájit Ukrajinu před „zákeřným“ Ruskem, ale zmlkají, když je Kyjev usvědčen z nepěkných činů.

„Mnozí ze západních politiků včetně českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka okamžitě reagují na jakékoliv podle jejich názoru nespravedlivé kroky Ruska vůči Ukrajině a spěchají bránit nevinné beránky z Kyjeva. Když se zjistí, že ukrajinské úřady jsou usvědčeny z nějakých ne moc slušných pro nové demokraty opatření, jejich západní obhájci okamžitě zmlkají,“ říká Bašta.

Tak tomu bylo i tehdy, říká diplomat, když mezinárodní organizace Amnеsty International informovala v únoru letošního roku o lhostejném postoji ukrajinské vlády vůči vlastním občanům.

Totéž se stalo, když na Ukrajině vstoupil v platnost zákon uznávající za veterány bojovníky ukrajinské povstalecké armády (UPA).