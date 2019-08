Times: Alžbětu II zklamali britští politici. „Nedokážou vládnout,“ tvrdí královna

Britská královna je hluboce zklamána dnešní politickou třídou v zemi, píše The Sunday Times s odkazem na zdroje v Buckinghamském paláci. Podráždění Alžběty II se vysvětluje „výbušnými následky“ referenda o brexitu, které i nadále způsobuje rozkol v parlamentu a zemi.

Britská královna Alžběta II je zklamána stávající politickou třídou a její „neschopností vládnout.“ The Sunday Times to sdělil zdroj z Buckinghamského paláce.

Jsou to, podle listu, „nejkritičtější“ prohlášení královny za 67 let její vlády. Tyto poznámky vyjadřují její podráždění z „výbušných politických následků.“

Alžběta II se poprvé podělila o svoje mínění o britských politicích na soukromé akci brzy po demisi premiéra Davida Camerona. Od té doby se její nespokojenost pouze zvýšila.

„Myslím, že je skutečně znepokojena. Slyšel jsem, jak mluvila o svém zklamání z nynější politické třídy, a její neschopnosti správně vládnout,“ sdělil The Sunday Times vysoký společník. „Vyslovila své podráždění a zklamání ohledně kvality našeho politického vedení, a toto zklamání pouze rostlo.“

Zpráva o vztahu královny k politické třídě byla zveřejněna spolu s prohlášením premiéra Borise Johnsona o tom, že odmítne rezignovat z postu, když mu sněmovna reprezentantů vysloví nedůvěru. Británie může v důsledku toho upadnout do „největší ústavní krize od dob občanské války,“ míní list.

Stínový ministr financí John McDonnell slíbil, že když parlament nepodpoří Johnsonovu vládu, vydá se vůdce labouristů Jeremy Corbyn do Buckinghamského paláce „taxíkem,“ aby oznámil, že jeho strana je připravena převzít vládu do svých rukou. Tento komentář je jedním z posledních důkazů toho, že odpůrci brexitu v dolní komoře plánují „zatažení“ 93leté královny do „sílící krize“ kvůli vystoupení země z EU, když jim nezbudou jiné varianty.

Představitelé vlády intenzivně projednávají způsoby ochrany „nezávislosti královny.“ „Přetrhnou se, aby jí zabránili v přijetí jakéhokoli rozhodnutí,“ sdělil The Sunday Times zdroj blízký ke královně.

Pomocníci Alžběty II zdůraznili v soukromém rozhovoru, že právě parlament má rozhodnout, kdo dokáže sestavit vládu v případě, že Johnson bude zbaven důvěry. A až pak požádají královnu, aby přijala nového premiéra.

V případě vyhrocení situace napíše člen kabinetu ministrů Mark Sedwill formální dopis stranickým vůdcům a předním poslancům. Vyzve politiky, aby nezatahovali Alžbětu II do brexitu, upozorňuje The Sunday Times.

Na začátku letošního roku list The Daily Mail informoval o tom, že Alžběta II byla viděna, jak řídí auto bez bezpečnostního pásu. Podle vydání Mail měl být tento incident vyfotografován den poté, co se její manžel, Princ Philip, vyboural v terénním autě. V komentáři pod daným příspěvkem uživatelé připomněli, že řízení bez bezpečnostního pásu je ve Spojeném království považováno za porušení zákona. A to se podle nich trestá pokutou ve výši 100 liber (asi 2900 Kč).

Zažalovat královnu však není možné. Alžběta II. je vůči trestnímu stíhání naprosto imunní. Vzhledem k tomu, že obžaloba je zpravidla podávána jménem samotné královny, nemůže být proti její osobě podáno trestní oznámení. Stejně tak se nemůže objevit u soudu a být svědkem.