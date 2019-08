WP: Demokraté učinili první krok k proceduře impeachmentu Trumpa

Právní výbor Sněmovny reprezentantů USA zahájil postup pro zproštění Donalda Trumpa z úřadu, kongresmani hodlají shromáždit důkazy, že Trump skutečně spáchal zločin, za který může být potrestán zproštěním z úřadu. Informuje o tom The Washington Post s tím, že tyto kroky jsou v podstatě první etapou impeachmentu, a že se toho Trump dávno obával.

Frakce Demokratické strany USA zahájila ve Sněmovně reprezentantů realizaci ve věci impeachmentu proti prezidentu Donaldu Trumpovi, píše The Washington Post. Podle údajů listu to potvrdil v rozhovoru pro americkou televizi předseda právního výboru sněmovny Jerrold Nadler.

„Jde o úřední zahájení realizace ve věci impeachmentu,“ cituje kongresmana The Washington Post. „Posuzujeme všechny přístupné důkazy a shromažďujeme je. Podle výsledků této práce doufáme, že ke konci letošního roku, budeme hlasovat ve sněmovně o obviněních v rámci impeachmentu. Anebo nebudeme hlasovat. Právě tohle máme zjistit. Právě tomu se dnes věnujeme,“ prohlásil Nadler.

Kongresmanova prohlášení potvrzují to, o čem se praví ve středeční žalobě Právního výboru Sněmovny reprezentantů: výbor dnes uvažuje o projednání obvinění na adresu pana Trumpa z toho, že bránil spravedlnosti, když se pokusil překazit činnost speciálního prokurátora ministerstva spravedlnosti USA Roberta Muellera, který se zabýval takzvaným „ruským případem“, praví se v článku.

Novinář The Washington Post vysvětlil, že to znamená, že demokraté udělali první krok v realizaci impeachmentu, tedy zahájili parlamentní vyšetřování, aby zjistili, jestli Trump spáchal zločiny podléhající zákonu o impeachmentu. Bude-li během vyšetřování zjištěno, že podobné zločiny byly spáchány, má Právní výbor Sněmovny reprezentantů rozhodnout, která obvinění budou vznesena proti prezidentovi, a pak předloží obžalobu na hlasování celé sněmovně. Nestane se to ale dřív než na začátku září, protože členové Kongresu USA mají parlamentní prázdniny, praví se v článku.

Není jasné, zda Sněmovna reprezentantů podpoří obžalobu svého Právního výboru: mnozí demokraté zastupující ve sněmovně okrsky, v kterých zvítězil Trump, se zdržují veřejných prohlášení na podporu impeachmentu a předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiová je proti tomu, protože se obává, že to může uškodit demokratům v příštích volbách, píše novinář z The Washington Post.

Avšak reálné zproštění z úřadu Trumpovi v žádném případě nehrozí: aby se to stalo, má být impeachment podpořen v Senátu, kde mají většinu hlasů republikáni, kteří vcelku zachovali věrnost prezidentovi, konstatuje autor. Nicméně formální procedury impeachmentu budou pro prezidenta i tak velmi nepříjemné, protože se na soudních zasedáních může „vynořit“ další dávka jeho „špinavého prádla,“ praví se v článku.

V dubnu zpravodajská agentura Reuters informovala o tom, že hodnocení amerického prezidenta kleslo na letošní nejnižší úroveň. Tehdy bylo prací prezidenta nespokojeno 56 % dotázaných, také si 40 % myslí, že Trump by měl vyhlásit impeachment. Také 47 % Američanů oznámilo, že by měl prezident odstoupit.