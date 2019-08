Video: V Moskvě narazil elektromobil Tesla do jiného auta a explodoval

Na 40. kilometru vnitřní strany moskevského okruhu se Tesla a odtahový vůz srazily,” uvádí tisková služba dopravní policie hlavního města.

Podle ruských médií jel elektromobil v režimu autopilota a na dálnici neuviděl překážku. Nerozpoznal auto vpředu, které mělo poruchu a čekalo na naložení na odtahové vozidlo. Podle předběžných informací automobil Tesla naletěl na stojící odtahový vůz a při pádu z něj explodoval.

Podle dostupných informací byl při nehodě zraněn ředitel správcovské společnosti Aricapital Alexej Treťjakov. Je na jednotce intenzivní péče se zlomenou nohou a pohmožděným hrudníkem. U jeho dvou dětí byla diagnostikována uzavřená poranění hlavy, modřiny a drobná zranění.

Uživatelé reagovali na to, co viděli. Uvádějí, že baterie, na které jezdí auto, explodovaly. Podle slov uživatele alexusrnd, pokud nabíjíte baterii telefonu a pak ji prorazíte hřebíkem, „dojde k zahřátí až do exploze“.

Podle jiných komentátorů došlo k nehodě v důsledku skutečnosti, že elektromobil jel v režimu autopilota, který vůz před autem nerozeznal.