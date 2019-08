Kdo zvítězí v námořní válce mezi USA a Ruskem? Předpověď NI

Americký expert v oblasti vojenského námořnictva Lyle Goldstein napsal o tom, kdo zvítězí ve válce na moři mezi USA a Ruskem. Jeho článek přináší The National Interest.

Odborník předpovídá, že prakticky celá flotila NATO v Černém moři bude zlikvidována v prvních hodinách války ruskými ponorkami, pozemními raketovými systémy, raketovými čluny a letectvem vybaveným hypersonickými protilodními střelami, jako je například systém Kinžal.

Goldstein má za to, že zákaz (podle konvence z Montreux) plaveb letadlových lodí přes průlivy Bospor a Dardanely je výhodný pro USA, protože by v opačném případě byly potopeny také americké lodě tohoto typu, které jsou hlavní pýchou amerického loďstva.

Odborník rovněž doporučil americkému vedení, aby již nesázelo na letadlové lodě, které nazval zastaralými, ale aby rozvíjelo ponorkovou flotilu a nejnovější bezpilotní letouny.

Goldstein si myslí, že válečná srážka mezi dvěma státy je celkem reálná kvůli eskalaci napětí, ke kterému vede účast americké flotily ve vojenských cvičeních spolu s Ukrajinou v blízkosti ruského pobřeží.

Na začátku měsíce Daily Telegraph informoval o tom, že na Ministerstvu obrany Spojeného království se obávají, že ruské ponorky projektu 636.3 Varšavjanka mohou nenápadně působit v britských územních vodách. Ruské vojenské námořnictvo už má ve výzbroji šest ponorek tohoto typu a chce uvést do provozu stejný počet do konce tohoto roku.

V Londýně se domnívají, že tyto ruské ponorky „ohrožují bezpečnost“ Velké Británie. Údajně „tajně“ sledují pohyb britské flotily v Severním Atlantiku a odposlouchávají kabely umístěné na mořském dně.

Podle novinových údajů letadlová loď Královna Alžběta a britské ponorky vybavené jadernými zbraněmi mohou být zranitelné vůči ruským ponorkám, neboť ty mají technologii nenápadnosti, zvýšený bojový dosah a schopnost zasáhnout cíle na hladině, pod vodou i na zemi.

„První mořský lord nutně musí bojovat pod vodou. Musíme se zlepšit v tom, co děláme,“ řekl vysoce postavený vojenský představitel novinám The Daily Telegraph. Dodal, že za posledních 15 až 20 let Rusko výrazně zvýšilo výdaje na výzkum a vývoj „ultratichých“ ponorek a nyní „z toho těží“.

V posledních měsících se k evropským břehům přibližovala minimálně jedna tichá a velmi dobře manévrovatelná ponorka. Podle The Daily Telegraph testovala, jak snadné je sledovat její pohyb.

Podle novin se tato „hrozba“ podobá obsahu filmu z roku 1990 Hon na ponorku, který vypovídá o nejnovější a nejmodernější ruské ponorce, která, jak se obávají hrdinové filmu, by mohla zaútočit na Ameriku.

Varování před činností ruských ponorek zaznělo na pozadí jmenování Tonyho Radakina novým velitelem Královského námořnictva. V nedávném článku admirál slíbil, že obnoví loďstvo a učiní více pro splnění výzvy moderního „měnícího se světa, kde je větší konkurence a vyšší riziko mezistátního konfliktu,“ upozornil bristký list.