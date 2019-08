V Kyjevě sdělili, za jakých podmínek se zhroutí ukrajinská ekonomika

„Lidé cestují ze země dost aktivně, zatím posílají peníze, poměrně moc. Umožňuje to do značné míry zachovat platební bilanci,“ řekl v odpovědi na otázku, jak dlouho ještě vydrží ukrajinská ekonomika.

Má za to, že až se migranti definitivně usadí v zahraničí, přestěhují tam rodiny, a přestanou posílat domů peníze, bude mnohem těžší zachovat stabilní infrastrukturu státu, který měl kdysi téměř 50 milionů obyvatel.

Velmi důležitou podmínkou stability ukrajinské ekonomiky je, podle experta, zahraniční financování.

„Dokud nás budou zásobovat tím jako drogou, dokud budou restrukturalizovat dluhy, země to jakžtakž zvládne. Když nový tým (pozn. prezidenta Volodymyra Zelenského) zahájí, bude pokračovat, anebo posílí aktivity v zničení průmyslu, konec se přiblíží, protože pracovní místa budou ubývat ještě rychleji,“ řekl na závěr Salivon.

Ukrajinská ekonomika upadá po událostech 2014. Kyjev se snaží provádět ekonomické reformy, bere úvěry od MMF, což se projevuje na životě lidí: poplatky rostou, kdežto mzdy a sociální dávky jsou na nízké úrovni.

Dříve bylo informováno o tom, že Kyjev má obrovské ekonomické ztráty v důsledku konfliktu s Ruskem. Prohlásil to bývalý ukrajinský ministr dopravy Jevhen Červoněnko v pořadu televizního kanálu 112 Ukrajina. Podle jeho slov by Ukrajina mohla mít obrovský zisk, kdyby přes její území jezdily vlaky z Číny do Evropy, ale kvůli konfliktu s Ruskem veškerý zisk dostává Bělorusko. Uvedl také, že Ukrajina už v roce 2014 byla připravena pustit první vlak z Evropy do Číny, ale nedošlo k tomu kvůli státnímu převratu.

„Měli jsme pustit nákladní vlak ze Slovenska do Číny, už stál naložený ze strany Slovenska. Sedmého března 2014 mu měl prezident Janukovyč v Kyjevě zamávat šátečkem, ale došlo k revoluci. A dnes podle našich kódů, podle našeho schématu jezdí z Číny každý týden 75 vlaků přes Bělorusko,“ řekl Červoněnko.

Kromě toho bývalý ministr zdůraznil, že se evropští podnikatelé v osobních besedách často diví jednání ukrajinské vlády a nechápou, proč si Kyjev nechává ujít obrovský zisk.

V květnu guvernér Národní banky Ukrajiny Jakov Smolij oznámil, že se v květnu 2019 objem devizových rezerv a zlata snížil o 1,2 miliardy dolarů. Rezervy zlata byly sníženy z 20,5 na 19,3 miliardy dolarů. Podle serveru k tomu došlo kvůli velké částce úhrady státního dluhu. V květnu platby dosáhly zhruba dvou miliard dolarů.

Smolij také uvedl, že do konce roku 2019 musí Ukrajina zaplatit pět miliard dolarů zahraničního a domácího dluhu. Vedení země očekávalo, že Mezinárodní měnový fond (MMF) přidělí další dvě miliardy dolarů, což pomůže vyrovnat platby.