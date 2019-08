Goldman Sachs prorokuje USA recesi kvůli obchodní válce s Čínou

Podle názoru ekonomů investičně bankovní společnosti Goldman Sachs nelze čekat na překonání obchodního sporu mezi Washingtonem a Pekingem do nových voleb v USA. Varují, že vliv obchodní války na tempa růstu americké ekonomiky sílí.

Obavy z toho, že obchodní válka mezi USA a Čínou bude mít za následek recesi americké ekonomiky, rostou, navíc dvě velké světové ekonomiky sotva dosáhnou dohody do příštích prezidentských voleb v USA (v roce 2020). K tomuto názoru dospěli analytici z Goldman Sachs Group Inc., píše Reuters.

„Očekáváme, že v platnost vstoupí sazby na zbývající dovážené čínské zboží za 300 miliard dolarů,“ cituje agentura bankovní zprávu rozeslanou klientům.

Prezident USA Donald Trump 1. srpna učinil prohlášení, že od září zavede desetiprocentní cla na zbývající čínské zboží za 300 miliard dolarů. USA rovněž obvinily Čínu z manipulací s měnou po pádu kursu jüanu. Peking to popírá.

Banka Goldman Sachs prohlašuje, že snížila svoji prognózu růstu ekonomiky USA za čtvrté čtvrtletí o 20 základních bodů na 1,8 % kvůli značnějšímu, než se očekávalo, dopadu obchodní války. „Vcelku jsme zvýšili náš odhad dopadu obchodní války na tempa ekonomického růstu,“ praví s ve zprávě banky.

Obchodní válka mezi USA a Čínou vypukla v roce 2018. Stalo se to kvůli dovoznímu clu na čínské zboží, které zavedl Trump. Peking začal reagovat analogicky. Strany projednávaly uzavření dohody, která by skoncovala s obchodní válkou mezi dvěma největšími ekonomikami, zatím se to však nepodařilo.

Dříve bylo informováno o tom, že Hlavním trumfem Pekingu v konfrontaci s Washingtonem po další eskalaci obchodní války a po rozhodnutí čínské strany oslabit jüan se stává americký státní dluh.

Čína je hlavním zahraničním věřitelem USA. Peking drží americké státní obligace v částce 1,1 trilionu dolarů. Pokud se Čína rozhodne této skutečnosti využít a pokud začne prodávat americký státní dluh, může tato skutečnost vést k prudkému poklesu ceny státních cenných papírů, a tedy i k růstu jejich výnosnosti kvůli riskantnosti aktiva. V důsledku toho se cena na obsluhu státního dluhu pro USA prudce zvýší.

Výnosnost státních obligací mezitím ovlivňuje cenu komerčních a spotřebních úvěrů. Proto eventuální opatření Pekingu ovlivní také korporativní obligace, ceny hypotéky a automobilových úvěrů v USA, což bude mít negativní vliv na tempo růstu americké ekonomiky.

„Je ale řada vážných důvodů, proč to Čína nejspíše neudělá. Za prvé, to prostě nemusí mít očekávaný výsledek. Za druhé, to může uškodit čínské ekonomice,“ poznamenal CNN.

Podobný krok povede k posílení jüanu, což pro Čínu nebude výhodné. Ta v posledním týdnu oslabuje svou národní měnu, aby tím vyvíjela nátlak na USA a zvýhodnila své výrobce v podobě levnějšího zboží, než u konkurentů.