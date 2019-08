Times: Erdogan plánuje útok na spojence USA

Ankara hodlá kvůli své bezpečnosti odrazit kurdské ozbrojené oddíly dál od jižní hranice nehledě na podporu, kterou jim poskytují USA, píše The Times.

Turecko nechce vyprovokovat ozbrojený konflikt s Washingtonem, proto útok odkládá a snaží se dohodnout o délce „bezpečnostní zóny“, kterou dokáže kontrolovat.

Turecko chce posunout kurdské domobrance co možná nejdál od své jižní hranice se Sýrií i přesto, že je podporuje Washington, píše The Times. Dříve USA financovaly a vyzbrojovaly také Svobodnou syrskou armádu (FSA), dnes však pomáhají jenom Syrským demokratickým silám (SDF), které sehrály klíčovou úlohu v letošním vítězství nad ISIS*. Turecko ale považuje SDF za kurdské teroristy, a proto podporuje FSA. Podle názoru Ankary jsou Syrské demokratické síly pouze součástí Dělnické strany Kurdistánu (PKK) - ozbrojeného útvaru Kurdů v Turecku a Iráku, který má marxistický a leninský původ. Tato strana po desetiletí ohrožuje Turecko a v USA a EU byla uznána za teroristickou organizaci.

List píše, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan učinil minulou neděli prohlášení, že vykoná vojenskou operaci na severu Sýrie, aby odrazil Syrské demokratické síly od jižních hranic Turecka, a že spřátelené jednotky Svobodné syrské armády budou kontrolovat osvobozené území.

Vzniká jediný vážný problém. V této zóně se nacházejí americké vojenské základny, proto to vyvolá konflikt mezi spojenci z NATO. Bouřlivé diplomatické diskuse zadržely útok plánovaný Ankarou, ale ne na dlouho. Podle mínění expertů SETA, provládního analytického ústavu, je turecká operace „nevyhnutelná při zachování dnešního stavu věcí“ a Washington „nemusí splnit své sliby ohledně jeho změny“.

Britský list s odkazem na diplomatické zdroje připomíná, že Erdogan považuje přítomnost SDF u turecké hranice za hrozbu bezpečnosti, kterou je třeba zlikvidovat. Pouze přání vyhnout se válce s USA ho brzdí před útokem. Navíc nebyly překonány zásadní rozpory mezi oběma státy, zejména turecký nákup moderního ruského systému protivzdušné obrany navzdory americkým zákazům.

Washington chce pokračovat v dialogu, zdá se, že souhlasí se zřízením malé „bezpečnostní zóny“ do hloubky několika kilometrů na území Syrských demokratických sil, která umožní vojskům financovaným Ankarou hlídat příslušné území. Turecko ale nejednou prohlásilo, že potřebuje širší zónu spolu s městy, kde zbylo mnoho vojáků SDF a jsou tam silné protiturecké nálady.

Zatímco Washington a Ankara jednají, domobranci se hrnou do boje. Svobodná syrská armáda a Syrské demokratické síly se navzájem obviňují z bestialit a přítomnosti stoupenců IS a radikálních islamistů v jejich řadách. Ale obě strany, jak zdůrazňuje The Times, jsou přesvědčeny, že brání svůj domov.

*teroristická organizace zakázaná v Rusku